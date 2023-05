POPLAVE SU OVIH DANA ČESTA POJAVA NA PUTEVIMA: Ovo nikako NE SMETE DA URADITE ako se kolima nađete u takvoj situaciji

U poslednje vreme svedoci smo čestih padavina u Srbiji, zbog kojih neretko dolazi do poplava na putevima. Ukoliko u vožnji naiđete na bare, koje bi mogle da budu dublje nego što deluju, najbolje ih je, ukoliko je to moguće, izbeći. Malo "kupanje" se može izroditi u katastrofu, jer voda, ukoliko uđe u motor, može da ga uništi. Reč je o neželjenoj hidrostatičkoj blokadi.

U pitanju je otkazivanje motora s unutrašnjim sagorevanjem, jer on ne može da radi zbog ulaska fluida u komore za sagorevanje iznad klipova, sprečavajući agregat da kompletira ciklus. Dok se uobičajena mešavina goriva i vazduha može sabijati, omogućujući klipu da izvede recipročni pokret unutar cilindra, tečnosti se veoma teško sabijaju, što znači da će kod klipa pogođenog ovim problemom doći do zaustavljanja prilikom kretanja prema gore.

Šta prvo treba uraditi?

Najpre je potrebno utvrditi koliko duboko je automobil bio u vodi. To se može odrediti na osnovu traga prljavštine i blata koji je voda ostavila na spoljašnjosti ali i u unutrašnjosti vozila. Ako voda nije prešla iznad donje ivice vrata, odnosno centralnog dela točkova, automobil bi trebalo da bude u redu. U slučaju da je auto bio poplavljen u nivou iznad donje ivice vrata, voda je verovatno prodrla u unutrašnjost vozila i načinila određenu štetu na automobilu. Kada otvorite vrata, takođe po tragovima možete videti do kog nivoa je voda ušla u kabinu, čak i ako se u međuvremenu povukla.

Ipak, i u takvim slučajevima najbolje bi bilo da vam neko ko je stručan proveri da li je sa motorom i elektrikom sve kako treba pre nego što ga pokrenete. Iako ćete želeti da što pre startujete motor i proverite da li radi, ako je voda prodrla u njegovu unutrašnjost, okretanjem ključa možete napraviti još veću štetu.

Ako je vaš automobil kasko osiguran, pre nego što bilo šta preduzmete, nazovite osiguravajuću kuću i raspitajte se kakva je procedura u ovakvim slučajevima i kakve su vaše opcije u pogledu nadoknade štete. Bilo bi dobro da fotografišete auto u stanju u kakvom ste ga zatekli.

Pre bilo kakvog rada na vozilu, potrebno je skinuti akumulator. Smatra se da je ona elektronika koja je imala napajanje sve vreme trajno oštećena, dok elektronski delovi koji nisu pod naponom kada je motor isključen, možda mogu biti spaseni. U svakom slučaju, savremeniji automobili, koji imaju više elektronike, ranjiviji su od onih starije proizvodnje.

Kako da izbegnete veliku štetu?

Najpre, ukoliko ne možete da izbegnete vodenu površinu koja je ispred vas, najbolje je da ugasite motor pre nego što dođe do ulaska vode u usisni sistem. Ukoliko se to desilo a motor je stao, nemojte pokušavati da ponovo startujete. Zapravo, korišćenje anlasera u cilju povratka motora u život je najčešći način da se reši problem (u slučaju da nije došlo do oštećenja), ali isključivo nakon potpunog odstranjivanja vode iz komora za sagorevanje, što može da se uradi uklanjanjem svećica ili brizgaljki.

Primetićete da se voda izbacuje iz cilindara i da motor nakon toga započinje normalan rad. U izvesnom trenutku, videćete čudan gas koji izlazi iz izduva, koji je zapravo rezultat neuobičajene mešavine koja sagoreva u cilindrima, ali ovaj problem će postepeno nestati. Ozbiljne situacije, poput prethodno opisanih, generalno vode do tako teških problema, koji će najverovatnije moći da se reše isključivo zamenom motora. Pokušaj "generalke" sa teškim oštećenjima ključnih komponenti, dovešće samo do još većih troškova.

Ovo možda zvuči "surovo", ali motor automobila treba negovati i paziti da bi doživeo "duboku starost" i za to vreme služio verno.

