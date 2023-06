Tokom vikenda odnosi se kabasti otpad: Ukoliko imate stare stvari za bacanje, prijavite putem ovih telefona

Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" sutra i prekosutra organizuje akciju besplatnog odnošenja kabastog i elektronskog otpada.

Beograđani svakog prvog vikenda u mesecu kabasti i elektronski otpad, odnosno svoje nepotrebne kabaste i elektronske predmete poput kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora, računara, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata mogu da odlože pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe "Čistoće" u potpunosti besplatno ukloniti.

O količini otpada i lokaciji na kojoj će sugrađani odložiti kabasti i elektronski otpad potrebno je da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona u pogonima "Gradske čistoće" u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti i elektronski otpad:

- odnošenjem u pogon JKP-a "Gradska čistoća" u opštini na kojoj žive, svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova,

- pozivanjem ekipe JKP-a "Gradska čistoća" na pomenute brojeve telefona, prilikom čega je obaveštavaju o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe "Čistoće" će doći i ukloniti kabasti i elektronski otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje.

Iz ovog komunalnog preduzeća apeluju na sugrađane da budu odgovorni i iskoriste ovu akciju odnošenja kabastog i elektronskog otpada prvog vikenda u mesecu, kako se kabasti i elektronski otpad ne bi gomilao na javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta naplaćuje.