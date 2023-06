FOTOGRAFIJE IZ GRČKE NESTALOG RADOVANA Kum Zoran otkriva nepoznate detalje misterioznog nestanka

Da je upao u more dok je pušio na terasi ili da mu je pozlilo, neko bi video i prijavio. Iskreno, sumnjam da je možda kidnapovan, kaže Zoran Zorić, kum Radovana Juračića, kome se od ponedeljka uveče gubi svaki trag.

Mnogo mi je sve ovo čudno i ne mogu da verujem da je tek tako nestao! Da je upao u more, neko bi ga video. Iskren da budem, sumnjam da je kidnapovan! Bio sam u policiji, dao izjavu i dozvolu da pokrenu potragu za njim! Cela Grčka ga traži, uključio se čak i Interpol. Siguran sam da je živ i da će se uskoro pojaviti!

Ovako za Informer priča kum nestalog Kikinđanina Radovana Juračića, Zoran Zorić, koji već godinama živi i radi na Kosu i kod koga je nestali čovek trebalo da dođe nakon iskrcavanja s broda.

- Ovo je druga godina zaredom kako je trebalo da dođe da radi kao električar na brodovima i čamcima. Radovan je u tome profesionalac. S obzirom na to da ja radim noću, rekao sam mu da, kada stigne brod, sedne negde da popije kafu, dok se ja ne probudim i ne krenem po njega. Trebalo je da na Kos stigne rano ujutru. Kada sam stigao na mesto gde smo se inače nalazili, nije ga bilo. Zvao sam ga, ali bio je nedostupan. Onda sam se čuo sa Radovanovom ženom, svojom kumom Draganom, koja je već bila uplašena i rekla da ga od osam sati uveče prethodnog dana nema da se javi - započinje svoju priču Zoran.

Kako kaže, prvo je mislio da je Radovan zaspao na brodu, pa da je produžio na Rodos.

- Čekao sam ga do uveče, ali nije ga bilo. Prema poslednjim informacijama, telefon mu je poslednji put bio aktivan u noći između nedelje i ponedeljka, oko jedan sat. I to na Rodosu. Ništa nam nije jasno. Svi nadležni organi su alarmirani i ne smemo da otkrivamo više detalja, da ne remetimo istragu.

Na pitanje šta može da bude povod za njegov nestanak odgovara:

- Prvo sam pomislio da nije upao u more dok je pušio na terasi, ali to nije moguće jer bi ga neko video. Tu uvek stoji po 20 ljudi u svakom trenutku, a tu su i spasioci. Da mu je pozlilo, neko bi to takođe prijavio. Drugo, on je zdrav i mlad. Iskreno, sumnjam da je možda kidnapovan. Kos jeste mirno mesto, ali u Atini se svašta dešava!