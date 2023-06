PLJUSKOVIMA NIJE KRAJ, SRBIJU TEK ČEKA POTOP! Detaljna prognoza do kraja nedelje: Ovim mestima prete BUJICE I POPLAVE

Iako nas od početka kalendarskog leta deli nešto više od dve nedelje, vreme je i dalje vrlo nestabilno, uz česte padavine.

Na području Srbije u utorak će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito sredinom dana, posle podne i uveče.

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, na jugu Banata i jak.

Jutarnja temperatura od 13 do 17°C, maksimalna dnevna od 21 do 25°C, u Beogradu od 17 do 23°C.

Veoma slična vremenska situacija očekuje se i u nastavku sedmice, pa će od srede do nedelje biti promenljivo oblačno i dalje vrlo nestabilno.

Širom Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a biće i uslova za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

U košavskom području sve do petka duvaće pojačan jugoistočni vetar, koji će potom biti u slabljenju, a za vikend vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 12 do 18°C, a maksimalna dnevna od 21 do 27°C, u Beogradu od 23 do 25°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za početka juna u Srbiji od 24 do 27°C, vidamo da će one sedmice biti uglavnom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti.

Zbog povećane relativne vlažnosti vazduha, biće i veoma sparno i neugodno.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, ove sedmice preporučuje se oprez na otvorenom i izbegavanje boravka na kritičnim mestima.

Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama i tada vožnja treba da se prilagodi vremenskim uslovima, ali i uslovima u saobraćaju.

U toku ove sedmice širom Srbije moglo bi da padne od 10 do 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 mm, pa će u mestima gde su manji tokovi, reke i potoci postojati opasnost od manjih poplava i bujica, a na pojedinim lokacijama poplave i bujice se očekuju zbog nemogućnosti da odovodni i kanalizacioni sistemi prihvate veće količune atmosferske vode u kratkom vremenskom intervalu.

Na većim rekama poput Dunava i Save očekuje pad vodostaja i nema opasnosti od poplava.

Prema trenutnim prognozama, ove sedmice se ne očekuje stabilizacija vremena.

Autor: