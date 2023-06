Od 5. jula NOVA PRAVILA za tehnički pregled: Kočenje i izduvni gasovi ključna promena, cene će ostati iste?

Da li će automobili u Srbiji od 5. jula morati da imaju ispravan katalizator za izduvne gasove i ovalnost diskova za kočenje od 20 procenata, bez čega neće moći da prođu tehnički pregled, znaće se u narednih deset dana a odluku o tome doneće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Iz Udruženja tehničkih pregleda apelovali su na nadležne državne organe da zvanična odluka o novim pravilima bude saopštena na vreme, kako bi se vozači pripremili na izmene uslova,.

Kočnice među novim pravilima za tehnički pregled

Nova pravila treba da stupe na snagu 5. jula.

Jedno od pravila koje je bilo najavljeno i pre dve godine ticalo se toga da sva vozila moraju da imaju katalizatore - uređaje za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova. Pre dve godine, međutim, procenjeno je da više od 100.000 vlasnika četvorotočkaša u Srbiji ne bi moglo da prođe tehnički pregled zbog neposedovanja ili neispravnih katalizatora, pa je umesto primene na snagu stupio moratorijum koji ističe ovog 5. jula.

Drugo pravilo, bez kojeg takođe ubuduće neće biti prolaska na tehničkom pregledu, odnosi se na to da sva vozila moraju da imaju takozvanu granicu neujednačenosti sile kočenja, odnosno ovalnosti diskova od 20 procenata.

Kako je saopšteno, Radna grupa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će u narednih deset dana razmotriti predloženi pravilnik i “doneti zaključak da li će ove odredbe biti na snazi u neizmenjenom obliku ili će uslediti neke promene i nova odlaganja”.

Komentarišući nove uslove za tehnički pregled, član odbora Grupacije tehničkih pregleda Privredne komore Srbije (PKS) Andrija Vujičić kaže da što se tiče neophodnosti postojanja katalizatora “ne bi trebalo da budemo previše liberalni” i da ipak najveći broj vozila neće imati problema zbog katalizatora.

- Svako vozilo koje je proizvedeno sa katalizatorom, posle 5. jula, kad dođe na tehnički pregled mora imati katalizator. Vozila koja su proizvedena bez katalizatora ne moraju imati katalizator i kad dođu na tehnički pregled neće imati problem. U EU od 1993. godine svako vozilo koje je proizvedeno ima katalizator i to nije ništa novo. Svako vozilo Euro 1, Euro 2, Euro 3, ima katalizator i nepotrebno je da se pravi utisak da će zbog toga da se desi nešto posebno u Srbiji – rekao je Vujičić za Euronews.

S druge strane, u tehničkim pregledima koje smo kontaktirali smatraju da taj problem nije lako rešiti, što ilustruju primerima u poslednje dve godine, koliko je trajao moratorijum na primenu ove odluke.

- Problem je, naime, što se za prethodne dve godine u smislu toga kakva vozila dolaze na tehnički pregled malo šta promenilo, a to je da je njihova prosečna starost 15 godina. I ne samo to što se kupuju i voze automobili koji nemaju katalizator, već se dosta voze i oni noviji polovnjaci iz kojih je katalizator skinut. Naime, nije mali broj trgovaca polovnjacima koji pre prodaje vozila skinu katalizator i prodaju automobil bez njega, a onda katalizator prodaju trgovcima tih delova – pričaju u tehničkim pregledima.

Inače, cene katalizatora, zavisno od toga da li su za normu Euro 3, 4 ili 5, koštaju od 9.500 do skoro 44.000 dinara.

Što se tiče ovalnosti diskova, a to je drugo rigorozno pravilo koje treba da se primenjuje od 5. jula, Andrija Vujačić objašnjava da to znači da vozila ne smeju da imaju neku vibraciju prilikom kočenja, odnosno da koče različitim intenzitetom po svakom obrtu točka.

- Po mom dubokom uverenju, a i uverenju stručne javnosti, pa čak i u nekim akademskim krugovima u zapadnoj Evropi, ta ovalnost je nisko postavljena, odnosno taj kriterijum od 20 procenata je previše strog. To važi samo u Nemačkoj, a evropskom direktivom nije propisana vrednost, nego je rečeno “ukoliko primetimo da postoji ovalnost da to sugerišemo vlasniku, a ne da ga zbog toga isključujemo iz saobraćaja” i to je po mom mišljenju nešto gde očekujem da će zakonodavac da izvrši neku izmenu - rekao je član odbora Grupacije tehničkih pregleda PKS.

Konačno, dok se čeka da li će Radna grupa nadležnog Ministarstva ipak “presuditi” da odredbe Pravilnika za tehnički pregled vozila koje se tiču katalizatora i ovalnosti diskova ponovo budu odložene, vozači u Srbiji imaju jedan razloga manje za glavobolju. Naime, iz Udruženja tehničkih pregleda najavili su da cene najverovatnije neće biti menjane. One se sada kreću od 3.070 do 6.020 dinara za putnička vozila.

