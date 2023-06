NE MOŽETE VIŠE DA PLAĆATE RATU KREDITA, POSTOJI REŠENJE ZA TO: Ove tri stvari morate da uradite kada odlučite da smanjite troškove

U trenutku podizanja kredita često nismo svesni da može da dođe trenutak kada više nećemo moći da ga redovno otplaćujemo ili da ćemo biti izloženi novim finansijskim izdacima.

Mnogi građani se odlučuju za refinansiranje pozajmice, a ovo su tri ključne stvari kod podizanja ovakvih kredita na koje bi trebalo da se obrati pažnja.

1. UPOREDITE AKTUELNE PONUDE

Kao i kod bilo koje druge kupovine, treba pronaći najpovoljniju moguću ponudu. To možete da uradite tako što ćete uraditi poređenje svih kredita za refinansiranje na jednom mestu, a treba da imate u vidu da banke često personalizuju ponude, tj. da one koje su zvanične nisu iste od one koju možete vi lično da dobijete kada odete u banku. Tada je možda dobro potražiti i pomoć kreditnih savetnika, koji znaju gde vi lično možete dobiti najpovoljniji kredit za refinansiranje.

2. UPOREDITE VISINU MESEČNE RATE

Manji anuitet ne znači uvek da je kredit jeftiniji. Uzmite u obzir troškove koji nastaju prilikom refinansiranja, prilikom vraćanja prethodnog na preostali iznos glavnice, kao i potencijalne troškove obrade novog kredita.

2. TROŠKOVI NOVOG KREDITA

Svi troškovi novog kredita koji podižete mogu da se vide u ponudi koju je banka dužna da vam predoči. Tu ćete naći podatke o efektivnoj kamatnoj stopi i ukupnom trošku kredita, a to će sve biti prikazano kroz reprezentativni primer koji bi trebalo da vam pomogne da bolje razumete koliko plaćate za pozajmicu.