NOVO UPOZORENJE METEOROLOGA: Olujno nevreme sručiće se predveče na Srbiju! Toplije vreme nam stiže tek oko OVOG DATUMA!

Kao i prethodnih dana i današnji dan proteći će u znaku veoma nestabilnog vremena. U drugom delu dana atmosfera nad Srbijom dodatno će se desetabilizovati, pa će u toku poslepodneva u većem delu Srbije biti promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i veoma obilnim pljuskovima. U ovim predelima u veoma kratkom vremenskom intetrvalu moglo bi da padne preko 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 mm, što bi dovelo do poplava i bujica usled izivanja manjih tokova ili nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu atmosferske vode u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Najveća verovatnoća za jače grmljavinske oluje i nepogode očekuje se kasnije posle podne. Svi oblačni, padavinski i grmljavinski sistemi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji. Inače, danas će kao i prethodnih dana u košavskom području duvati pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata jak.

Maksimalna temperatura biće danas od 21 do 27°C, u Beogradu oko 25°C. S obzirom na to da je relativna vlažnost vazduha veoma visoka, očekuje se veoma sparno i neugodno vreme.



Napomenuta vremenska situacija sa skoro svakodvenim pljuskovima i grmljavinom i grmljavisnkim olujama očekuje se tokom cele prve polovine juna i prema trenutnim prognozama nema duže stabilizacije vremena na vidku.

Maksimalna temperatura i u narednom periodu biće bez većih promena. Dakle, temperature će biti uglavnom oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine.

U narednih 5 do 7 dana širom Srbije moglo bi da padne dodatnih 10 do 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, ponegde i od 20 do 40 mm, a lokalno od 50 do 100 mm, pa će na manjim tokovima, rekama i potocima postojati opasnost od manjih poplava i bujica, a na pojedinim lokacijama poplave i bujice se očekuju zbog nemogućnosti da odovodni i kanalizacioni sistemi prihvate veće količune atmosferske vode u kratkom vremenskom intervalu. Na većim rekama poput Dunava i Save očekuje pad vodostaja i nema opasnosti od poplava.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, ove sedmice preporučuje se oprez na otvorenom i izbegevanje boravka na kritičnim mestima. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama.

Oko 17. juna ima signala za određeno otopljenje ali uz nastavak vrlo nestabilnog vremena i videćemo narednih dana kako će se sinoptika posle 15.juna razvijati. Naredni dani svakako donose veoma nestabilno vreme uz česte, a lokalno i vrlo obilne pljuskove.

