NOVO UPOZORENJE RHMZ: Ovim delovima Srbije prete bujice

Hidrolog Republičkog meteorološkog zavoda (RHMZ) Dejan Vladiković naveo je danas da je na snazi hidrološko upozorenje kojim je naznačeno da će zbog izrazite nestabilnosti narednih dana biti moguće izlivanje manjih bujičnih vodotokova, pre svega na području zapadne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, a od sledeće nedelje i u istočnom delu zemlje.

- Reč je o Jadru, Kolubari, zatim i gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave, kao i Nišavi, Toplici i Rasini, pa onda i reka Majur, Belica i Crnica, a od početak sledeće nedelje i Mlave, Peka i Timoka - rekao je Vladiković za medije.

Na udaru Zlatiborski okrug

Kako navodi, aktuelno je da je na području Sjenice za jedan sat palo oko 30 milimetra padavina, pa se očekuje da će i tu doći do reagovanja manjih bujičnih tokova, a u ovom trenutku su jaki razvoji padavina u Zlatiborskom okrugu, pa je neophodan oprez oko Užica i Bajine Bašte.

- Na osnovu dugoročnih izgleda u sledeće tri nedelje biće promenljivo i nestabilno vreme, pa će ostati hidrološka upozorenja sa manjim modifikacijama, a što se tiče velikih reka, tu se ne očekuju velike promene - kaže Vladiković.

Napomenuo je da će Sava ostati u domenu srednje visokih vodostaja, da se kod Dunava ne očekuju neke velike komplikacije, a biće možda manjeg porasta vodostaja u gornjem delu reke Tise o čemu će blagovremeno biti izdato hidrološko upozorenje.

- Svaki put kada dođe do poplava, postoje višestruki razlozi za to, imajući u vidu da se događaju sve intenzivnije padavine, na šta stručnjaci ukazuju već oko osam-devet godina, pa ono što je do nas neophodno uraditi je da se manji vodotoci i mala korita u nadležnosti lokalnih samouprava redovno čiste i kontrolišu, a u slučaju neizvršavanja da se veoma oštro sankcionišu, jer većina tih problema nastaje zbog neočišćenih kanala i nepokošenih rečnih korita - istakao je stručnjak.

Gradnja i seča šuma dolaze na naplatu

Napominje da sada zapravo dolazi na naplatu neplansko skidanje šuma u proteklih nekoliko decenija, kao i neplanska gradnja privatnih kuća i privrednih objekata pored reka i potoka.

Istakao je da je ipak u prethodnih 15 godina značajno poboljšano hidrološko i meteorološko prognoziranje, a zahvaljujući razvoju modernih metoda su loše najave svedene na minimum.

- Na terenu može da se redovno kontroliše kišna kanalizacija i slivnici treba da budu uvek čisti, dok isto važi za kanale u ruralnim sredinama, a antierozivne građevine moraju da budu kontrolisane i izgrađene nove, kao i da se efekat nekontrolisanog sečenja šuma anulira novom sadnjom - navodi on i dodaje da je za to ipak neophodno vreme.

Istakao je da lokalne samouprave treba sve to revnosno da kontrolišu

Naglasio je da je uticaj klimatskih promena evidentan.

- Uobičavam da kažem da je period nekog normalnog vremena iza nas i imaćemo česte razlike u jednoj oblasti, kada ćemo iz ekstremnih poplave prelaziti u ekstremno sušan period i stoga ćemo raditi na edukaciji svih onih koji uključeni u procese odbrane, kao i na poboljšanju meteorološkog i hidrološkog prognoziranja - poručio je stručnjak RHMZ-a.

