IŠIJAS I DISKUS HERNIJA: Kako, zašto i zbog čega? Dr Jovićević objasnio za Pink: Evo šta je glavni simptom i uzrok! (VIDEO)

Do pojave išijalgije dovode iritacija ili upala išijadičnog nerva usled pritiska na sam koren nerva. Najčešći uzrok je, između ostalog, diskus hernija, tj oštećenje ili pucanje diskusa izmedju pršljenskih tela, koji vrsi pritisak na koren nerva različitog stepena i intenziteta.

U zavisnosti od toga koliki je i koliko dugo traje taj pritisak, imamo i različite senzacije koje se manifestuju. Pored bola, koji je i osnovni simptom, prateći simptomi mogu biti i ograničen pokret, osećaj trnjenja, mravinjanja, žarenja, težine segmenta, do otežanog hoda i slabosti mišića ukoliko je došlo do pritiska i na motornu granu nerva. Takođe, simptomi koji prate išijas neretko su i samo parcijalnog karaktera, u smislu toga da osoba ne oseća bol ili žarenje duž cele noge, već da je taj osećaj lokalizovan samo u jednoj zoni, npr glutealnoj zoni, butini, ili listu.

Do pojave ìšijasa, pored diskus hernije, može dovesti i posledica oštećenja međupršljenskih zglobova (fasete). Ova vrsta bola u donjem delu leđa se označava kao fasetni sindrom (facet syndrome). Bol je primarno lokalizovan u donjem delu leđa, premda može zračiti prema kukovima i natkolenicama, imitirajući pritom simptome slične upali išijadičnog nerva, jer ukoliko dođe do subluksacije tih sitnih faset zglobića, često i sam nerv bude nadražen. Ukoliko je bol izazvana faset sindromom, proces lečenja kiropraktikom se svodi na svega par tretmana, gde se simptomi veoma uspešno i brzo rešavaju.

Direktor Doma zdravlja West medic Vladan Jovićević istakao je za TV Pink da je u pitanju jedno od najčešćih stanja koje se pretražuje po internetu.

- Išijas je narodski termin. To je onaj bol u nozi, i stanje koje dugo traje, a može biti prouzrokovano diskus hernijom. To je direktna i indirektna veza. Nekada može da se desi da se pršljen pomeri - rekao je on.

Kako kaže, simptomi diskus hernije mogu da budu mnogobrojni.

- Više se bavimo lumbalnim delom, imamo spazam, ograničenost pokreta, bol koji ide ka stražnjici, nogama.. - naveo je Jovićević.

Kako kaže, najčešće nas boli zadnji deo nadkolenice, te niz koleno, sve do stopala.

- Ovo je najčešći bol, ali može da nas boli i napred i bočno - objasnio je doktor.

