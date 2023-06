'OKA NISMO SKLOPILI, STREPIMO OD NOVE KIŠE' Kolaps posle oluje, u Priboju uništeni putevi (FOTO)

Duga i neprospovana noć je iza meštana pribojskih sela koja u pogođena katastrofalnim nevremenom. Iako su strahovali uspeli su nekako da odbrane svoje kuće, ali su njihovi prilazni putevi potpuno razoreni.

- Nismo oka sklopili čitavu noć, plašimo se novih padavina jer to bi za nas značilo pravu katastrofu. Od puta nije ostalo ništa, ali važno je da nisu potpuno poplavljene kuće, kažu meštani.

Sa raspolživa mehanizacija od jutros je na ugroženom području, a ono što pravi još veći problem jeste pokretanje odrona na pojedinim putnim pravcima koji su zatrpani i u prekidu.

- Usled jako teške situacije na delu teritorije opštine Priboj, tačnije u sedam mesnih zajednica proglašena je vanredna situacija. Ogromna šteta pričinjena je na putnoj infrastrukturi i na poljoprivrednom zemljištu. Formirana je i komisija koja će izaći na teren i evidentirati štetu. Imamo i ugroženih domaćinstava i činio sve što je u našoj moći da što brže i adekvatnije reagujemo, kako bi se situacija što pre realizovala, reka je Boris Mrdović iz Štaba za vanredne situacije u Priboju.

Najkritičnije stanje je na teritriji Kratova, Sastavaca, Novi Grad, Sjeverin, Sastavci, Knrjača..

Tokom jakog nevremena koje je ponovo pogodilo Čačak oštećena su dva mosta, jedan u Gornjoj Gorevnici, a drugi u Milićevcima, a jedno domaćinstvo odsečeno od puta. Zbog najava da se i u narednih petnaestak dana očekuju obilne padavine, sa olujnim vetrom i gradom, dok vremenski uslovi ne dozvole, radiće se samo na prohodnosti puteva.

- Za sada je samo jedan neprohodni putni pravac u Jezdini, takozvani Put za Markoviće, u dužini od oko 200 metara, i to je jedini asfaltni put koji je oštećen. Više od 30, 40 kilometara makadamskih puteva je oštećeno, ali zaista molimo sve stanovnike seoskih mesnih zajednica, u kojima se ovi putevi nalaze, da imaju strpljenja, jer pri ovakvim vremenskim uslovima ne možemo raditi na sanaciji puteva, već samo na njihovoj prohodnosti, ua kada vremenski slovi dozvole ti putevi će biti sanirani, istakao je načelnik gradskog Štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević.

On je takođe napomenuo da ima oštećenih poljoprivrednih useva, ali da se to desilo uglavnom zbog zapušenih kanala, a ne zbog izlivanja reka prvog i drugog reda, sem u Rakovi, gde se izlila Čemernica. Zečević je takođe istakao da se postupa po priritetima, a u ovakvim situacijama prioriteti su ljudski životi i zdravlje, zatim stambeni objekti, putna infrastruktura, a nakon toga poljoprivredne površine.

- U veliki broj podrumskih prostorija je prodrla voda, što je očekivano pri ovakvim količinama padavimna, ali ugroženi su i pojedini stambeni objekti. Svakako, pomoći ćemo sve što je u našoj mogućnosti, rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije.

On je, takođe, zahvalio svim stanovnicima koji se nalaze na teritorijama koje su zadesile obilne padavine, na izuzetnoj pomoći i saradnji, posebno meštanima Katrge i Loznice, gde je, kako je rekao, i pričinjena najveća šteta.

Zečević je istakao da je šteta koja je pričinjena, ipak mala u odnosu na količinu padavina, zahvaljujući i tome što je lokalna samouprava već uložila dosta novca i rada na preventivnim merama. Prema nekim nezvaničnim informaciajam količina padavina je bila od 80 do 120 milimetara po metru kvadratnom, najave RHMZ-a bile su od 20 do 50 milimetra, ali to se odnosilo na ceo Moravički okrug. A kako najavljuje RHMZ nastavlja se period nestabilnog vremena sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad, gde je procenjena ukupna količina padavina do polovine juna, od 40 do 70 milimetara, u brdsko-planinskim predelima i do 100 milimetara.

- Danonoćno su sve ekipe na terenu, najveći radovi se trenutno obavljaju u mesnim zajednicama Katrga, Vidova, Trbušani... Svuda su upućeni radnici i mašine određenih javno komunalnih preduzeća i funkcionišemo kako bi i trebalo u ovoj situaciji, pa iz tog razloga nema potrebe za uvođenjem vanredne situacije, koja se proglašava kada lokalna samouprava ne može samostalno da reaguje, što znači da Grad Čačak ima savim dovoljno i ljudskih i materijalnih resursa – istakao je Zečević.

Načelnik Štaba za vanredne situacije je zahvalio Crvenom krstu, koji je pružio veliku pomoć i podršku, dostavljajući hranu, vodu i sredstava za dezinfekciju u poplavljenim područjima, a obezbedio je i sušače za izvlačenje vlage. Zavod za javno zdravlje Čačak dezinfikuje sve prostorije i objekte u koje je prodrla voda, kao i bunare, iz kojih se određena domaćinstva snabdevaju vodom za piće.

