PRETRNULA OD STRAHA Ušla u špajz, pa u šerpi zatekla OGROMNU ZMIJU!

Ogroman broj zmija i to otrovnica poslednjih dana primećen je na teritoriji Čačka. O tome svedoči, sada već čuveni, Dejan Bisenić, koji je uplašenom narodu godinama jedini spas od opasnih gmizavaca. Iako napolju temperature i nisu previsoke kao što znaju biti u ovo doba godine, šarke i smukovi ne miruju i mogu se videti kako na seoskom, tako i na gradskom području. Pravilo je da više pravila - nema.

- Za samo jedan sat ja sam primio pet poziva i to sve sa teritorije grada. Ne znam šta se ovo dešava, kao da ih nikad ranije nije bilo ovoliko. Znam da se ljudi plaše, paniče.. i zato se maksimalno trudim da baš svima izađem u susret i pomognem, ali ponekad je to fizički nemoguće. Pojavljuju se svuda, od dvorišta, stanova, ulaza stambenih zgrada, do unutrašnjih prostorija. Pre neki dan zvala me je žena koja je ušla u špajz da uzme šerpu i skuva ručak, kad u šerpi zmija, priča Dejan koji već godinama dolazi na lice mesta, na sebi svojstven način rešava ovaj problem, kupi zmije koje su se pojavile bez ikakvog straha i odnosi ih daleko u prirodu.

Uprkos brojnim savetima, skoro pa dokazano je da konkretna preventiva od ovih opasnh gmizavaca ne postoji. Pojedini pominju paljenje vatre kao potencijalno rešenje, ali Dejan naglašava da od toga nema nikakve koristi i da se zmije ne plaše ni vatre, ni dima.

- Jedino rešenje i jedino na šta reaguju jeste sumpor u prahu koji se može kupiti u poljoprivrednoj apoteci i koji se posipa na otvorenom prostoru, Ali, to sve dok ne pokisne, jer nakon toga više nema koristi mora prostor da se nasipa ponovo. Opet apleujem na ljude da ukoliko vide zmije ne paniče, da se smire koliko mogu, jer one skoro nikada ne napadaju prve, dodaje Dejan.

On apeluje i na sve planinare i rekreativce koji se upute u šetnju stazama Kablara da zmija gore ima poprilično, stoga da nikako ne kreću u papučama i bermudama. Gmizavci osete ljude pre nego što oni njih uoče i mahom se prve sklanjaju, ali ako dođe do iznenadnog susreta važno je ispoštovati bar ovu preventivu i ne ići u planinu bos i golih članaka.

- U gradskom području najčešće se pojavljuju šarka i smuk, ima i poskoka ali oni stižu do grada isključivo tako što ih neko slučajno doveze u kolima, pošto se poskok zavuče dok je automobil parkiran u prirodi, na planini ili selu, zaključuje Dejan.

