OVAKO NEŠTO NISMO IMALI DECENIJAMA: Dugoročna prognoza mnogima se NEĆE SVIDETI! Evo kakvo leto nas očekuje

Ako je verovati najnovijim prognozama predstojeće leto biće znatno umerenije, poprilično atipično za 21. vek i više nalik na ona koja smo imali pre više decenija.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je sezonsku prognozu za leto ove godine i prema njegovim rečima, očekivane opšte odlike leta koje je pred nama, znatno su bliže prosečne vrednosti u odnosu na nekoliko proteklih godina.

Jun će biti nestabilan i sparan uz česte pljuskove, biće uslova i za vremenske nepogode, dok bi jul trebao da bude znatno prijatniji u odnosu na prethodni bez velikih i dužih talasa vrelog vazduha pri čemu bi njegova srednja temperatura bila oko ili lokalno čak malo ispod proseka za period 1985-2020. godine.

Konačno, avgust 2023. biće sličan junu, umereno topao i sparan, posebno u svom prvom delu, ali i dalje bez signala za veoma visoke temperature i duži suv period.

Čest grad, jaki pljuskovi i grmljavine

- Ovog leta ne bi trebalo da bude izraženijeg sušnog perioda, osim na lokalnom nivou, tamo gde pljuskovite padavine budu retke. Zbog izrazito nestabilnog vremena postoji velika opasnost od česte pojave grada, jakih grmljavinskih pljuskova i lokalnih vremenskih nepogoda. Jun i avgust će biti malo topliji, a jul oko ili malo svežiji od proseka dok bi sva tri meseca trebalo da imaju količinu taloga oko, a lokalno i iznad proseka. Nema signala za duže periode suvog i vrelog vremena, ali će povremeno biti naleta vrućina sa maksimalnim temperaturama preko 33 stepena – kaže Čubrilo.

Jun 2023: Biće i 30 stepeni, ali uz pljuskove

Jun bi trebalo da bude malo topliji od proseka, ali samo do oko 0,5 stepeni.

- To znači da bi jun bio znatno umereniji u odnosu na nekoliko proteklih, a posebno u odnosu na prošli koji je bilo znatno topliji od proseka. Padavinski bi trebao biti u granicama proseka, sa mogućnošću za lokalnu veću količinu padavina od proseka, posebno na lokalnom nivou. Ovakva padavinska anomalija znači da se u ovom mesecu ne očekuje duži period sušnog vremena niti pojava suše na širem prostoru regiona – kaže Čubrilo.

Postoji mogućnost da prvih nedelju dana u mesecu budu umereno topli bez vrućine, ali nestabilni i sparni uz česte grmljavinske pljuskove i mogućnost lokalnih nepogoda. Od oko 10. juna moguć je prvi period nešto toplijeg vremena uz ređe pljuskove i maksimume koji bi lokalno moglo biti i oko 30 stepeni, posebno na jugu i jugoistoku regiona. Već oko 12. juna bi usledilo novo pogoršanje uz pljuskove i osveženje i tih dana na prelazu iz toplog u svežije vreme biće uslova i za češću pojavu lokalnih nepogoda. Sredina meseca će biti verovatno nestabilna bez visokih temperatura i uz čestu pojavu grmljavinskih pljuskova. Oko 18. juna bi moglo uslediti novo otopljenje, ali bez ekstremno visokih temperatura, dok bi posle 23. juna i verovatno do kraja meseca bilo malo svežije uz česte pljuskove.

- Jun donosi znatno blažu varijantu leta u odnosu na proteklu godinu bez rane suše i ekstremno visokih temperatura, ali uz česte grmljavinske pljuskove i češće pojave lokalnih nepogoda – kaže Čubrilo.

Jul 2023: Znatno prijatniji nego 2022.

Drugi mesec leta bi trebao doneti temperature u okviru ili čak malo ispod proseka, uz količinu kiše oko ili malo iznad proseka, posebno nad brdsko-planinskom delu regiona. Ukoliko se ovakve simulacije održe najtopliji mesec u godini bi ove sezone bio relativno svež, a znatno svežiji u odnosu na protekli koji doneo vrlo visoke temperature i ekstremnu sušu nad većim delom regiona. Za sada, poručuje Čubrilo, sve upućuje da bi jul 2023. doneo znatno umereniju verziju leta uz ređu pojavu visokih temperatura i čestu pojavu lokalnih nestabilnosti.

- Početkom jula bi trebala uslediti stabilizacija i otopljenje, ali je vrlo izvesno da to otopljenje neće duže potrajati i već oko 4. jula stoji signal za novo, jače, pogoršanje uz pljuskove i osveženje koje bi potrajalo nekih pet do sedam dana. Tada će biti uslova za pojavu vremenskih nepogoda uz veliku količinu kiše i pojavu grada – priča Čubrilo.

Prvih dana jula bi najverovatnije usledio jači topao talas koji bi uslovio maksimume preko 30, a lokalno i to posebno nad jugom i jugoistokom regiona oko 34 stepena Celzijusa. Međutim, već posle 4. jula bi trebalo biti znatno svežije uz maksimume koji bi često ostajali ispod 25 stepeni Celzijusa. Posle 7. jula bi vreme imalo sličan način razvoja kao ovog maja. Nad našim delom Evrope bi se održavalo prostrano polje malo sniženog vazdušnog pritiska koje bi uslovljavalo pretežno severno vazdušno strujanje uz kruženje nestabilnog vazduha. Kao posledica tog period od oko 8. sve do oko 20. jula bi bilo umereno toplo vreme bez velikih vrućina i uz čestu pojavu grmljavinskih pljuskova, posebno nad brdsko-planinskim delovima regiona gde bi na lokalnom nivou padavina moglo biti i znatno iznad proseka.

Oko 23. jula bi uz još jedno prolazno pogoršanje usledilo i manje zahlađenje, dok bi sam kraj meseca trebao doneti pretežno sunčano i postepeno sve toplije vreme, ali bez ekstremne vrućine koja je tipična za ovaj mesec i verovatno bi se krajem jula maksimumi kretali do oko 31 stepen Celzijusa.

- Ovakav razvoj vremena bi nam doneo i znatno manji broj „tropskih noći“ u kojima minimumi ne padaju ispod 20 stepeni Celzijusa, posebno u višim delovima regiona kao i van gradskih celina, dok bi i na jugu regiona ovakvih noći bilo malo ispod proseka.

Avgust 2023: Topao i veoma sličan junu

Avgust bi po očekivanom odstupanju temperature vazduha trebao biti sličan junu i doneti temperature iznad proseka za oko 0,6 stepeni Celzijusa, dok bi se količina padavina kretala oko proseka, tako da se ni ovog meseca neki duži, sušni, period ne očekuje. Trenutno nema signala za neko rano, jače, zahlađenje koje bi označilo kraj letnjih karakteristika vremena i verovatno bi se neka blaža varijanta leta zadržala tokom celog meseca.

- Sam početak meseca bi moglo obeležiti otopljenje i do oko 10. avgusta bi se temperature mogle kretati iznad proseka. Taj deo leta bi mogao biti i njegov najtopliji deo uz maksimume koji bi se kretali od 29 do 33 stepena Celzijusa. Osim toga i noćni minimumi bi bilo dosta visoki te bi iznad velikog dela Srbije, osim u višim predelima regiona mogao uslediti niz „tropskih noći“ – kaže meteorolog.

Posle prve dekade avgusta je moguće osveženje koje bi potrajalo oko sedam do devet dana. U tom periodu uz česte grmljavinske pljuskove maksimumi bi se spustili na vrednosti malo ispod proseka, dok bi minimumi ponovo bili relativno niski, često i ispod 14 stepeni Celzijusa.

Oko 10. avgusta pri promeni vremena bi bilo uslova za jače grmljavinske pljuskove i lokalne vremenske nepogode. Oko 18. avgusta bi ponovo moglo otopliti te bi se oko 22. avgusta na kratko uz sunčano i suvo vreme maksimumi mogli kretati i oko 32 stepena Celzijusa, posebno na jugu regiona, dok bi posle 22. avgusta usledilo osveženje koje bi nam do kraja meseca donelo promenljiv tip vremena uz česte grmljavinske pljuskove. Može biti uslova i za vremenske nepogode. Prema kraju meseca bi trebalo preovlađivati suvo, ali ne suviše toplo uz prijatne maksimume, lokalno i oko 30 stepeni, ali sveže noći sa minimumima ispod 12 stepeni.

- Sa ovakvim odlikama naredna tri meseca leto 2023. bi trebalo temperaturno biti oko ili neznatno iznad proseka, dok bi se količina padavina kretala oko ili iznad prosečnih vrednosti, posebno nad planinskim delom regiona. Ovo leto, za razliku od proteklog, ne bi trebalo doneti dugotrajne periode suvog i ekstremno toplog vremena i u ovom momentu se jači, topli talasi očekuju početkom jula i u prvih desetak dana avgusta, ali bi veći deo jula i sredina avgusta mogli doneti relativno sveže vreme uz česte pljuskove i bez visokih temperature – zaključuje Marko Čubrilo.

Todorović: Manje dana sa 35+ stepeni

- Prvih desetak dana juna biće promenljivo vreme, popodnevni i večernji pljuskovi, grmljavine lokalnog karaktera, ponegde nepogode sa većom količinom padavina, kratkotrajnim olujnim vetrom i eventualno gradom - rekao je nedavno naš poznati meteorolog Nedeljko Todorović.

- U drugoj polovini juna očekuje se porast temperature, a imali bismo i nekoliko dana sa temperaturom od 30 stepeni. Pljuskovi bi se malo proredili, ne bi ih bilo baš svaki dan. U julu je tradicionalno najtoplije i prva polovina avgusta. Ono pravo leto, sa toplim danima i temperaturom iznad 30 stepeni, bilo bi 15 dana na mesečnom nivou, čak i po nekoliko dana sa temperaturom višom od 35 stepeni. To bi bilo mnogo manje nego prošlog i pretprošlog leta. Prošlog leta je, na primer, u Beogradu bilo 14 dana sa temperaturom 35 stepeni i više, a pre dve godine bilo je 19 takvih dana. Ovog leta bi trebalo da bude manje, u junu ih ne bi bilo, ali će ih biti u julu i avgustu - rekao je Todorović, preneo je Espreso.

Kako dodaje „u julu i avgustu i dalje, svaki možda treći i četvrti dan, biće moguć lokalni pljusak sa grmljavinom što je isto primereno tim mesecima“.

RHMZ: Od 28 do 50 tropskih dana

„Ovog leta očekujemo da imamo od 28 do 50 tropskih dana (kada će maksimalna temperatura biti 30 i više stepeni) u nižim predelima“, stoji u sezonskoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

- Srednja sezonska temperatura vazduha biće iznad proseka, sa odstupanjem do jednog stepena. Vrednost srednje sezonske temperature vazduha od 20 do 23 stepeni u nižim, odnosno od 12 do 16 stepena u višim predelima - poručuju iz RHMZ.

Kako dodaju, količina padavina biće u domenu višegodišnjeg proseka tokom leta od 150 do 260 mm u nižim, odnosno od 210 do 280 mm u višim predelima.

- Broj dana sa padavinama većim od jedan mm biće od 20 do 35 u nižim, a do 50 u brdsko-planinskim predelima.

Najtoplija leta 2012, 2017. i 2022. godine

Leto 2022. bilo je treće najtoplije u Srbiji od 1951. godine, najtoplije od početka merenja na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi i u Banatskom Karlovcu, a treće najvrelije u Beogradu još od davne 1888. Inače, 15 od 20 najtoplijih leta je registrovano od 2000. godine.

Prošle godine smo imali od 77 do 90 letnjih dana (temperatura 25 i više stepeni), tropskih (temperature 30 i više stepeni) od 42 do 67, dok je Beograd imao čak 39 tropskih noći (15 više od proseka) u kojima se temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni.

Dva najtoplija leta, pre 2022. godine zabeležena su 2012. i 2017. godine, dok su najhladnija bila 1976, 1984. i 1978. Jun i avgust će biti veoma slični, kaže Čubrilo, dok nas prvih dana jula očekuje jači topao talas, ali kratkotrajni.

Autor: