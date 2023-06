ZAŠTO?! I posle TRAGEDIJE na Adi, kupači ULAZE u hladnu vodu: Obezbeđenje motri preko kamera, sa obale i sa vode

Sezona kupanja na Adi Ciganliji, još nije počela, a na kupalištima je sve više mladih koji, uprkos apelima zaposlenih, ulaze u vodu.

Miodrag Jović, direktor sektora sporta i opštih poslova JP "Ada Ciganlija", kaže da ni tragedija koja se dogodila pre nekoliko dana, kada su se dva tinejdžera od 16 godina utopila nakon skoka sa pontona, nisu opomena mladima da ne ulaze u vodu pre otvaranja sezone.

"Ada Ciganlija je postala jedna od omiljenih destinacija za sve maturante kada se završi školska godina. Do sada, na ovom mestu nismo imali nijedan slučaj utapanja koji se dogodio. Ovo je prvi slučaj i nadam se poslednji. Prethodnih godina, raspust je bio sredinom juna, kada je sezona kupanja već u punom jeku, a i na terenu su spasilačke službe, Hitna pomoć. Ove godine se namestilo da je školska godina završena pre zvaničnog otvaranja kupališta, tako da spasilačke službe nije bilo, ali smo mi kao odgovorno preduzeće, višestruko povećali našu službu obezbeđenja, koja je patrolno delovala, kako na kopnu, tako i skuterima na vodi.

Izbacivali smo iz vode sve grupe maturanata koji su često ulazili u jezero tog dana. Probali smo da ih udaljimo iz vode i edukujemo, da je to što rade opasno. Trenutna temperatura jezera je 16 stepeni, što je šest stepeni niže od minimalne prosečne temperature međunarodnog standarda. Voda nije bezbedna za kupanje. S obzirom da je voda čak dvadesetak stepeni niža od telesne temperature, prilikom naglog ulaska u vodu može doći do stresa za organizam, sužavanja perifernih krvnih sudova, pritiska krvi na srce i organe, vrlo često, u takvim situacijama tih naglih ulazaka dolazi do zdravstvenih problema, koji se u vodi obično rezultiraju utapanjem", rekao je Miodrag Jović i dodaje da oni jedino preventivno mogu da deluju, jer nemaju nikakvo zakonsko pravo, da bilo koga sankcionišu.

"Mi nemamo nikakav zakonski mehanizam da bilo koga sankcionišemo ili bilo kakvu vrstu represivnih mera da napravimo. Mi jedino možemo preventivno da delujemo. Ada je jednim delom pokrivena video nadzorom, naši radnici obezbeđenja su pojačani u centru veze JP 'Ada Ciganlija', gde se kamere non - stop nadgledaju. Uveli smo višestruko dežurstvo, ljudi koji patrolno obilaze jezero na motorima i automobilima. Uveli smo i dva čuvara, koji na skuterima patroliraju vodom. Tu je i skuter rečna policija, tako da se iskreno nadam da će u narednom periodu sve biti kako treba. Mada, ovakve stvari ne mogu da se spreče. Možemo preventivno da delujemo da ih bude što manje, ali ne možete sprečiti decu, kod koje nemate bilo kakvu represivnu meru da skoče sa pontona,

pogotovu u ovom delu, gde je i leti zabranjeno kupanje. Apelujem na sve, da se suzdrže od ulaska u jezero, dok njegova temperatura ne bude 22 stepena", kaže Miodrag i dodaje, da je uprkos apelima i tragediji koja se dogodila, bilo ulaska u vodu:

"Uvek ima neodgovornih pojedinaca, koji sebe dovode u opasnost, ali i druge. Nažalost, i pored tragičnog događaja koji se dogodio i pored svih apela, mi smo i prethodna dva dana imali ulaske u vodu, zbog kojih je obezbeđenje moralo da reaguje. Na svim delovima jezera, imate pojedince ili grupice, koje pokušavaju da ulaze u vodu", zaključio je Miodrag Jović.