OPREZ ZA VOZAČE: Ako vam se upali ova lampica, odmah zaustavite automobil

Sve je više i više lampica na instrument tabli i normalan vozač često ima problema da zna šta predstavlja koja lampica. Prva prirodna reakcija na pojavu nekog od svetlećih i uglavnom grafičkih simbola na centralnoj konzoli bi bila, panika.

Iako ima veliki broj lampica, da biste se lakše snašli, postoje tri osnovne boje po kojima možete da prepoznate osnovu problema, a te boje su: crvena, žuta / narandžasta i zelena / plava.

Crvena boja ukazuje na potencijalno ozbiljan problem ili pitanje sigurnosti. Crvena mogu ukazivati i važan podsetnik. Žuta / narandžasta znači da nešto treba da se servisira ili popraviti uskoro. Ako treperi, važno je da kontaktirate svog prodavca ili servisera. Zelene / plave vam govori samo da sistem uključen ili radi, prenosi Srbija danas.

Najopasnija crvena lampica je lampica za nedostatak ulja, kada vam se ona upali, potrebno je odmah da ugasite automobil i proverite nivo ulja. Ta lampica izgleda ovako

