Zvečan i u teškim danima željno iščekuje finale Rolan Garosa i nastup svog Novaka Đokovića

Zvečan je pre desetak dana dospeo u žižu svetske javnosti posle incidenata izazvanih upadom specijalne jedinice Kosovske policije u opštinsku zgradu, i protesta građana koji se već danima održavaju tim povodom, a manje je poznat podatak da ovaj gradić na severu Kosova ima svoje mesto na svetskoj mapi po nečemu što je ponos svakog Zvečanca - a to je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Đoković koji je i počasni građanin opštine Zvečan korene vuče upravo iz ovog mesta, a u kući gde su nekada živeli njegov deda Vladimir i otac Srđan, sada živi Lucija Stanišić, žena koja je svoj život posvetila sportu, naročito deci školskog uzrasta.

Mala jednospratna kuća sa prelepim dvorištem prepunim ruža, uređenim travnjakom i mladim borovima, simbol je Zvečana, a na ulazu tik uz dvorišnu kapiju mali bilbord posvećen Novaku Đokoviću, koji je upravo Lucija postavila sa natpisom „Nole volimo te, ti si naš ponos“.

U razgovoru za Kosovo onlajn Lucija, koja sa ljubavlju priča o porodici Djoković, kaže da je bilbord postavljen kao ponosno delo i sećanje na nepravdu koja je naneta Đokoviću pre godinu i po dana u Australiji, kada mu je zabranjeno da učestvuje na turniru.

"Ovo je kuća u kojoj su rođeni i živeli Novakovi otac, stric, tetka, baba, deda, prababa. Kada su se preselili u Beograd mi smo došli ovde da živimo i drago mi je i ponosna sam što sam deo te priče. Mogu da potvrdim da su ti ljudi i te kako humani i da su zaslužili ovakav uspeh, znajući koliko je bio težak Novakov put do svetskog igrača broj jedan, jer su se oni najviše žrtvovali", kaže Lucija.

Ona ističe da je i sma Novak rado dolazio ovde i da i danas Nole ističe svoje poreklo sa ponosom.

"Novak je sa svojim roditeljima i svojom braćom ovde par puta kao mali dolazio u Zvečan, a sami ste svedoci da uvek pominje svoj Zvečan, poštujući rodno mesto svog oca i svoje korene, a kada poštujete svog oca i korene onda će uspeh doći na najbolji način. Novak nije samo svetski broj jedan u tenisu već i u ljudskosti i čovečnosti, a to je dokazao i svojim igračkim talentom, ali i svojim humanitarnim radom, koji zna da usreći mnogu decu bez obzira na veru i naciju, jer je oni tekako svetski broj jedan i kao čovek", nastavlja Lucija.

Kaže da joj je izuzetno drago što Zvečan zauzima posebno mesto u srcima svih članova porodice Đoković.

"Vidite koliko Nole sa velikim ponosom, to se oseđa u njemu, u Srđanu u čitavoj porodici, koliko su oni ponosni odakle potiču, a to je važno za porodicu i za čoveka bez obzira na to čime se bavite. I sami vidite kroz sva dešavanja da ko ne zaboravlja svoje korene itekako je uspešan i njemu se otvaraju putevi. Veličina porodice Đoković se ogleda u tome da uvek sa zadovoljstvom i ponosom pominju Zvečan, ovu ulicu i ovu kuću i bili su izuzetno srećni kada su videli ovaj bilbord koji sam ovde postavila kada je Nole trpeo nepravdu u Australiji", prenela nam je Lucija.

Prema njenim rečima Noletov pozitivni prkos i karakter je ono što je njegova crta koju vuče upravo iz svog zvečanskog korena.

"Zvečansko u Novaku Đokoviću je baš to što izdržava sve, ne bih rekla inat, već pozitivan karakter koji nosi njegov otac Srđan, a i Novak je nasledio to pozitivno, taj sportski karakter da uvek treba ići napred, boriti se, a vidimo koliko uspeva u toj svojoj borbi, karakteru, kao karakteru čitave porodice Đoković“, ocenjuje ona.

Nedaleko od porodične kuće Đokovića je i teniski teren koji je upravo Novak posetio 2008. godine i svečano ga otvorio. Podno zvečanske tvrđave vredno rade mališani uzrasta do 10 godina pod budnim okom trenera Vladete Vulovića.

"Teniski klub postoji od 2007 godine, radimo sa decom mlađeg uzrasta uz brojne finansijke poteškoće. Ova deca su ono što me inspiriše uprkos svemu. Borimo se da zajedno sa njima dostignemo uspehe Novaka Đokovića. Talenta ima ali kao za sve u životu predstoji težak rad i posvećenost“, kaže Vulović.

Deca su pred kamerom pokazala svoj talenat, želju za dokazivanjem i stid u izjavama, ali jedna želja veže sve njihove rečenice. Oni zdušno žele da ugoste Novaka, da sa njim odigraju meč i da ih on obraduje pobedom u sutrašnjem finalu.

"Volim da igram tenis zbog Novaka Đokovića, kada bih ga video rekao bih mu da ga volim", rekao nam je Dušan za koga mnogi tvrde da ima izuzetan talenat.

Elena nam kaže da će Đoković nakon pobede u finalu biti ponovo broj jedan u svetskom tenisu.

"Sviđa mi se ovaj sport. Kada bi upoznala Novaka volela bih da odigram meč sa njim i želim da sutra pobedi u finalu", ističe ona.

Petra nam je rekla da je obradovala Novaka poruka sa Rolan Garosa.

"Bilo mi je mnogo drago kada je Đoković pozdravio ceo Zvečan, volela bih da dođe nekad da nas gleda i da odigra neki turnir sa nama", ponosno kaže Petra.

Pokušali smo da zbunimo mališane sa pitanjem šta ako Nole ne bude prvi, ali se nisu predali.

"Djoković ređa pobede, pobedio je Alkaraza i kada sutra pobedi u finalu biće opet najbolji na svetu", rekla nam je desetogodišnja devojčica, dok je njena drugarica dobacila "Mi mu želimo da bude najbolji teniser sveta do kraja života".

Iza kamera ovo su deca koja samo žele igru i radost, njihovi roditelji normalan život za njih i budućnost u kojoj će dosanjati svoje snove.

Ispred opštine Zvečan i dalje traju protesti, ljudi u grupama okupljeni ispred metalne ograde i vojnika Kfora, već prave planove da sa ovog mesta sutra daju podršku Novaku Đokoviću i da veruju će se nedeljno popodne završiti proslavom pobede i novom gren slem titulom, koja će Noletu obezbediti mesto na vrhu liste najvećih svih vremena.

