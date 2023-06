PORAST TEMPERATURA, ALI UZ PLJUSKOVE! Izdato NOVO upozorenje - evo u kojim delovima Srbije se očekuje NEVEREME

U Srbiji će danas biti nestabilno i promenljivo vreme povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 26, u istočnoj Srbiji toplije, do 28 stepeni.

U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Upozorenje na obilne pljuskove

"Plјuskovi s grmlјavinom koji se očekuju danas na području Srbije, lokalno će biti obilniji (od 15 do 30 mm za kratko vreme, ponegde i više) uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Sutra na severozapadu Srbije stabilizacija vremena, a kiša i lokalno intenzivni plјuskovi očekuju se uglavnom na istoku, jugu i u centralnim krajevima zemlјe. Od četvrtka (15.06.) ponovo destabilizacija vreme", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše i grmljavine u Srbiji je i danas na snazi naranžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Žuti meteo alarm upaljen je na području istočne Srbije, takođe zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Vreme narednih dana

U ponedeljak svežije sa povremenom kišom i pljuskovima u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče kiša odlazi na istok i jug i prestaje. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U utorak na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima su mogući lokalni pljuskovi popodne. Temperatura ispod proseka.

Od srede postepeno toplije, ali promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Autor: