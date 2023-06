U NAREDNA DVA SATA STIŽE NOVI TALAS GRMLJAVINSKIH NEPOGODA! Očekuju se veoma obilni pljuskovi, grad, poplave i bujice...

Današnje jutro na jugu, jugoistoku i istoku Srbije osvanulo je vedro. U ostalim predelima već od jutra je oblačno i to je uvod u veoma nestabilno vreme koje nas očekuje tokom dana, tako da duže stabilizacije nema na vidku ni sledeće sedmice

Pljuskovi sa grmljavinom koji se danas očekuju na području Srbije lokalno će biti veoma intenzivni, uz grad, upozorio je RHMZ.

Već sada u ovom času kiše i pljuskova sa grmljavinom ima u centralnim i severozapadnim predelima Srbije i to naročito u delovima Šumadije, Srema, Kolubarskog okruga, Mačve i na jugu Bačke.

Od sredine dana u svim predelima Srbije očekuje se veoma nestabilno vreme, pa će u toku poslepodneva i večeri u većem delu Srbije biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i veoma obilnim pljuskovima

U predelima grmljavinskih nepogoda u veoma kratkom vremenskom intervalu očekuje se da padne preko 30-40 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 mm, pri čemu bi došlo do poplava i bujica kod manjih tokova ili zbog nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu atmosferske vode.

Jaki pljuskovi i padavine biće snažnog, ali veoma lokalnog karaktera, tako da će se i njihova količina veoma razlikovati i to na maloj udaljenosti.

Tako će na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu pasti kiše koliko u proseku padne za pola meseca ili mesec dana, a svega nekoliko kilometara dalje može da padne veoma mala količina padavina, pa čak da prođe i bez kapi kiše.

Svi ovi padavinski i grmljavinski sistemi premeštaće se u severozapadnoj visinskoj struji.

Veoma obilne padavine naročito se očekuju širom Srbije u noći ka ponedeljku i tokom ponedeljka, naročito ujutro i pre podne.

Najveća količina očekuje se u Podrinju, Mačvi, u severoistočnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Pomoravlju, donjem delu Podunavlja i u Braničevskom okrugu, a potom i na jugu. U ovim predelima očekuje se da padne i preko 50 mm kiše, lokalno i više, zbog čega će postojati opasnost od poplava na manjim tokovima bujičnog karaktera.

Maksimalna temperatura biće danas od 21 do 27°C, u Beogradu do 25°C.

Zbog visoke vlažnosti vazduha, očekuje se i veoma sparno i neugodno.

U ponedeljak tokom dana na severu Vojvodine se zbog razvedravanja očekuje sunčano.

Maksimalna temperatura u ponedeljak biće od 18°C u centralnim i zapadnim predelima Srbije do 24°C na severu Vojvodine.

U utorak kiša još na jugu i istoku Srbije, uz prestanak padavina u drugom delu dana, dok će na severu i zapadu biti pretežno sunčano. U sredu u većem delu Srbije suvo sa sunčanim periodima, dok se posle podne i uveče sa juga očekuje naoblačenje sa padavinama.

Biće i toplije, tempetratura oko 25°C

Od četvrtka do kraja sledeće sedmice ponovo će biti veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz grad i veoma obilne padavine, a biće i malo svežije.

S obzirom na to se u narednom periodu očekuje širom Srbije dodatnih 30 do 50 mm kiše, lokalno od 50 do 100 mm, a u zonama najjačih oluja i preko 100 mm, očekuje se rast svih manjih i srednjih tokova, uz opasnost od poplava i bujica na manjim tokovima, potocima i u gornjem toku Zapadne i Južne Morave. Opasnost od bujičnih poplava i izlivan ja očekuje se i u slivovima Kolubare Jadra, Timoka i drugih manjih i srednjih reka.

U predelima gde ne bude izlivanja reka i drugih tokova, postojaće opasnost od poplava i bujica zbog nemogućnosti da odvodni i kanaliziacini sistemi prihvate veću količinu vode u kratkom vremenskom intervalu.

Dunav i Sava prethodnih dana zabeležili su već pad i to za metar do dva, tako da se na ovim rekama ne očekuje opasnost od poplava, a dobra vest je da će vodostaj ovih reka i narednih dana biti u padu.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, kako u nastavku vikenda tako i u narednom periodu preporučuje se oprez na otvorenom i izbegevanje boravka na kritičnim mestima. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama, piše Telegraf.

