NESTAO MLADIĆ IZ SREMSKE MITROVICE - Majka u poslednjem razgovoru sa sinom čula BUKU I JAUKE

Perica Jovanović (23) iz Sremske Mitrovice nestao je u petak oko 20 sati, kada mu se gubi svaki trag. Rodbina pretpostavlja da se nalazi u Zemunu, gde je i stanovao obavljajući molerske poslove.

Njegov cimer, sa kojim je delio sobu, rekao nam je da je izašao u grad, preksinoć, u petak oko 20 sati, kada je po njega došlo neko društvo automobilom. Kasnije te noći on ga je ponovo pozvao da pita kada će doći kući, na šta mu je on odgovorio da neće skoro. I to su bile njegove poslednje reči, od tada su oba bratovljeva telefona isključena.

Majka se zabrinula, te ga je u subotu ujutro pozvala kada se on ili neko drugi javio, vrlo kratko, nije mogla da razazna glas.

Ona samo kaže da se u pozadini čula neka buka, neki jauci, neko je vikao: "Jao, jao!"

Uplašeni za njegov život slučaj smo odmah posle toga, u subotu prijavili PU Sremska Mitrovica i PUZemun, vidno uznemiran navodi Lazar Jovanović, brat nestalog mladića.

Perica je radio molerske poslove, a zadnje angažovanje bilo mu je sređivanje enterijera jednog zemunskog splava.

Rodbina moli da se svi koji imaju neke informacije o nestalom Perici Jovanoviću jave na tel: 061 691 53 66 i065 445 50 16 ili obaveste najbližu policijsku stanicu.