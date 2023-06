NOVO UPOZORENJE NA OBILNE PADAVINE Do utorka ujutro obilni pljuskovi, lokalno i preko 80 mm kiše, uz poplave i bujice!

U noći ka ponedeljku i tokom ponedeljka u Srbiji se očekuju veoma obilne padavine, naročito u predelima južnije od Save i Dunava. Već tokom dana u Vojvodini će padavine prestati, a na severu Vojovodine biće i sunčano.

Inače, u predelima sa kišom do utorka ujutro očekuju se velike količine padavina. Kiša će biti praćena vrlo obilnim pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde su moguće i nepogode.

Inače, u noći ka ponedeljku najobilnije padavine očekuju se u Bačkoj, Sremu, Mačvi, Podrinju i u Kolubarskom okrugu.

U ponedeljak ujutro, pre podne i sredinom dana najobilnije padavine očekuju se na području Beograda, Šumadije, centrlane i južne Srbije, sredinom dana i posle podne u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu, a tokom večeri i u noći ka utorku i u utorak ujutro na istoku Srbije i u oblasti Homolja.

U većem delu Srbije očekuje se da tokom ponedeljka padne od 20 do 40 milimetara kiše po kvadratnom metru, u nekim predelima preko 50 mm, lokalno i više, a na istoku Srbije do utorka ujutro i preko 80 mm i to naroičito u planinskom području i u oblasti Homolja, pa će postojati opasnost da manjim tokovima dođe do poplava i bujica, naročito u slivu Velike, Južne i Zapadne Morave, ali i u slivu Kolubare, Jadra, Peka, Mlave, Timoka i drugih reka južnije od Save i Dunava, jer će većina ovuh tokova dostići kritične vrednosti.

Očekuje se i magli rast svih ostalih reka, pa i srednjih, dok će Dunav i Sava biti narednih dana u manjem padu, pa u porastu, ali bez opasnosti od poplava i dostizanja kritičnih vrednosti, a vodostaj ovih reka biće za metar do dva niži nego preko 15 ak i više dana kada su bile dostizane vrednosti ponegde odbrana od poplava.

Na pojedinim lokacijama očekuju se da zbog poplava dođe zbog nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu atmosferske vode.

Zbog vrlo obilnih padavina oprez se preporučuje i u saobraćaju, jer će putevi biti veoma mokri i klizavi, uz veće zadržavanje vode, a u klisurama i usecima postojaće opasnost od odrona. Zbog veoma loših vremenskih pojava koje se očekuju, u saobraćaju će biti neophodan dodatni oprez i da se vožnja prilagodi uslovima u saobraćaju, ali i vremenskim uslovima.

Padavine se u utorak tokom jutra i prepodneva očekuju još na jugu i na istoku Srbije, uz prestanak, dok će u ostalim predelima biti suvo, na severu sunčano.

Dakle, utorak i sredu doneće kratkotrajno smirivanje vremena, a već od četvrtka sledi novi talas pljuskova sa grmljavinom, uz obilne pljuskove, grmljavinske oluje i nepogode, lokalno i grad.