OD 5 ŽENA SA KANCEROM, 3 SU IMALE UREDAN PAPA TEST: Obolevaju sve češće žene mlađe od 30 godina

- Imao sam pet žena mlađih od 40 godina s karcinomom, a njih tri su imale uredan papa test. Svake nedelje imamo od pet do sedam devojaka mlađih od 30 godina sa teškom predkancerozom, koje su imale u 70 odsto uredan papa nalaz - kaže ginekolog dr Igor Jeremić.

Specijalista ginekologije i akušerstva upozorio je na to da tokom trudnoće promene kod žena mogu biti izraženije i napredovati brže, a kako ističe, papa test nije dovoljan za uspostavljanje prave dijagnoze ne vreme.

Na Svetskom kongresu ginekologa, koji je nedavno održan u Milanu dr Jeremić je održao predavanje o HPV virusu tokom trudnoće, navodeći da se on često ne dijagnostikuje na pravi način-

- Mi često pričamo je da se HPV ne dijagnostikuje na pravi način. Danas je sramota da ženi bude dijagnostikovan karcinom grlića materice, a ja za 20 godina nisam imao takav slučaj, osim ako mi već obolela žena dođe na pregled. U 90 posto, žena ima HPV pre trudnoće. To je moralo da se vidi pre početka trudnoće, jer ga ona ne uzrokuje. Pacijentkinji nije urađena kolposkopija kako treba, trudnoća je samo podstakla HPV infekciju koja napreduje daleko brže u trudnoći - kaže dr Jeremić.

Kada su u pitanju promene na grliću materice, ginekolog ističe da u toku trudnoće i one brže napreduju.

- Ako imamo kondilome, oni daleko brže napreduju, jer mogu u trudnoći toliko se uvećaju da onemoguće prirodan porođaj. Kada govorimo o promenama na grliću materice, ona takođe napreduju tokom trudnoće pod dejstvom hormona. Ako se tada ne primeti, u toku samog porođaja grlić se otvara kao cvet, promene postaju tada vidljive. Nakon trudnoće grlić se vraća u svoj stari položaj i te se promene uvlače prema cervikalnom kanalu. Zato je problem, ako ga ne dijagnostikuješ pre trudnoće, nakon trudnoće lako možeš da preskočiš i tešku predkancerozu i karcinom jer je ona duboko u cervikalnom kanalu. Jako teško će moći da se dijagnostikuje papa nalazom. Kolposkopski može da se dijagnostikuje ako se vidi neka patološka slika, ali biopsija i papa nalaz te neće dovesti do prave dijagnoze - kaže dr Jeremić.

"Do pravih rezultata teško se dolazi papa analizom"

- Nakon trudnoće teško se dijagnostikuje papa nalazom, i to nije njena greška nego naša. Po bebu je HPV rizik u toku akta porođaja. Jedini sam u svetu koji radi intervenciju radiotalasima tokom trudnoće, uklonio ozbiljnu promenu i žena se normalno porodila. Možete tek da zamislite koliko je sigurna intervencija van trudnoće - dodaje ginekolog dr Igor Jeremić.

Poseban problem postoji ako pacijenti ne mogu da objasne kakve promene imaju, ističe dr Jeremić.

- Ne postoji neka promena, ne mogu da mi objasne. Ako ne znaš opis toga što si video, kako ćeš da znaš kakao da letiš. Onda uzimaju vaginalete, rade papa test. Ima on ulogu, ali ne smemo da se oslanjamo samo na to. Imao sam pet žena mlađih od 40 godina s karcinomom, a njih tri su imale uredan papa test. Svake nedelje imamo od pet do sedam devojaka mlađih od 30 godina sa teškom predkancerozom, koje su imale u 70 odsto uredan papa nalaz. I onda se pitamo na šta se oslanjati. Pa na kolposkopski pregled. Ako vidiš HPV infekciju, spasićeš ženi život - zaključuje dr Jeremić.

Autor: