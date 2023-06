U LOZNICI PREDATO VIŠE OD 530 KOMADA ORUŽJA: Apel policije na građane da budu odgovorni

Na području Policijske stanice Loznica od početka akcije 8. maja do sada je predato više od 530 komada oružja, oko 29.000 komada municije i više od 140 minsko-eksplozivnih sredstava, potvrđeno je iz Policijske uprave (PU) Šabac za Kurir.

Ukupno je u istom periodu na području šabačke uprave predato više od 2.400 komada različitog oružja, više od 111.000 komada municije i više od 680 minsko-eksplozivnih sredstava. Među predatim oružjem najviše je pištolja i pušaka, a doneta je i jedna zolja. Iz PU Šabac pozivaju građane koji to do sada nisu učinili, da iskoriste mogućnost i predaju oružje policijskoj upravi, ili najbližoj policijskoj stanici do 30. juna. Podsećaju da oružje u nelegalnom posedu građani bez ikakvih posledica, mogu predati svakog dana, od 7 do 19 časova, a pozivaju i one koji, nakon smrti vlasnika nisu predali oružje policiji da to urade do kraja ovog meseca.

"Apelujemo na građane da budu odgovorni i predaju sve vrste oružja, automatsko, kao i svako drugo, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju. Takođe, građani osim ličnog dolaska i predaje, mogu kontaktirati najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave i preuzmu ih, bez dokazivanja porekla oružja, legitimisanja i bez krivično pravne i prekršajno pravne odgovornosti", poručuju iz šabačke i lozničke policije.

Autor: