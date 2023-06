ĐACI I STUDENTI NA RASPUSTU MOGU DA ZARADE I DO 120.000 DINARA: Ovo su poslovi koji se najviše nude!

Tokom letnjeg raspusta ove godine je broj srednjoškolaca i studenata koji traže poslove preko omladinske zadruge veći, a kako se navodi, pomenuta populacija stanovništva može da zaradi i do 120.000 dinara mesečno.

Postavlja se pitanje koje poslove srednjoškolci i studenti mogu da obavljaju tokom raspusta. "Nas raduje veliki broj omladinaca, pogotovo srednjoškolaca, koji dolaze ovih dana baš u velikom broju sa svojim roditeljima, pošto je za njih potrebna saglasnost da bi radili. Dobra je ponuda, uglavnom se nudi ugostiteljstvo. Oni se možda malo manje snalaze u tome, ali za njih uglavnom bude ili rad na pakovanju robe u magacinima, u buticima, u bioskopima i td. Ima naravno dobrih ponuda i za studente i za nezaposlena lica. Radi se u kol centrima, radi se i na različitim pozicijama vezano za razne zamene u određenim firmama. Ne možete doći u omladinsku zadrugu, govorimo o “Omladincu”, a da ne nađete ništa što bi vam eventualno odgovaralo. U ovom trenutku ima baš dosta posla", rekla je Breda Milić, direktorka ove omladinske zadruge.

Naročito je iznenađujuće koliko može da zaradi jedan srednjoškolac ili student. "Uglavnom, cena sata ide od 270 dinara, to je najniža cena sata po našem cenovniku, do 350, a negde i do 400 dinara. Sve zavisi od složenosti i težine posla, a plate se kreću od 60 do 120 hiljada. Imate neke firme gde su varijabilne zarade, znači jedan je deo fiksan, drugi je varijabilan i baš dobro može da se zaradi. Na primer, na promocijama smo sad imali negde fiksnu zaradu 50 hiljada dinara, a devojka je zaradila varijabilni deo koji je bio veći od tog fiksnog dela", rekla je Breda Milić.

