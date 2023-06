PRE PODNE TMURNO, A ONDA SLEDI PROMENA! Evo koja nas najviša temperatura očekuje danas

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za narednih sedam dana.

VREME U SRBIJI

U Vojvodini, zapadnoj Srbiji i Šumadiji se očekuje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na istoku i jugu zemlje ujutru i pre podne očekuju se obilne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče u svim krajevima razvedravanje. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, sa najnižom temperaturaom od 11 do 16, a najvišom od 20 do 24 stepena.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo, vetar slab, severni i severozapadni, sa temperaturama od 13 do 22 stepena.

VREME U NAREDNOM PERIODU

U sredu ujutro i pre podne pretežno sunčano, od sredine dana jače naoblačenje zahvatiće južne i jugozapadne predele, a posle podne zapadne i severozapadne krajeve uslovljavajući mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Od četvrtka do 20. juna ponovo u svim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavine, koji će mestimično biti veoma obilni uz grad.

