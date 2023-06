KOJU KAFU ĆEMO PITI U BUDUĆNOSTI?! Otkrivamo: Šta nam sve donosi spajanje brenda Grand kafa i Doncafe i hoće li sada sve da poskupi

Transakcija od koje zavisi budućnost srpskih brendova pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

Nakon nedavne informacije da je Atlantic Grupa sa kompanijom Strauss Adriatic potpisala pismo namere za kupoprodaju, službeno je poslata i prijava Komisiji za zaštitu konkurencije, koja transakciju treba da odobri, saznaje Republika.

S obzirom na to da se radi o dva velika proizvođača kafe na srpskom tržištu, brendovima Grand kafa i Doncafe, probali smo da sagledamo šta ovo spajanje znači za lokalnu industriju i potrošača, a to predstoji i Komisiji.

Potrošača će zanimati, pre svega, šta će biti s brendovima koje voli i kako će spajanje da utiče na politiku formiranja cena. U tom pogledu čini se da nema razloga za zabrinutost, jer je transakcija usmerena upravo na očuvanje lokalnih brendova. Njima ukrupnjavanje omogućava ravnopravniju borbu s multinacionalnim kompanijama i privatnim robnim markama, koje raspolažu s puno većim budžetima i zahvaljujući tome rapidno rastu, preteći da ove lokalne u krajnjem ishodu pregaze. Spas je jedino u konsolidaciji lokalnih igrača.



Znači li to i veće šanse za poskupljenja u budućnosti? S današnjom ekonomijom ne, jer su proizvođači ako ništa drugo svesni da ne mogu da seku granu na kojoj sede. Tržišna moć nije neograničena, jer je na kraju potrošač taj koji donosi odluku hoće li da kupi, šta će da kupi i koliko je spreman da plati. Za procenu konkretnih aktera, možemo uporediti ponašanje u uslovima inflacije u prošloj godini. Ako to pratimo, može se iz finansijskih izveštaja Atlantic Grupe videti da je kompanija odlučila da svog potrošača poštedi ogromnih poskupljenja sirovina, energenata, transporta i pakerskog materijala. Uz manja poskupljenja proizvoda, najveći deo povećanja troškova je proizvođač progutao sam i pretrpeo pad profitabilnosti od preko 30 odsto. Nećemo im zato dati medalju, ali je činjenica da su svesni i kupovne i efektivne moći potrošača, pa je pažnja usmerena na čuvanje potrošačke baze. A to je dobar pokazatelj i preporuka za budućnost.

Vredi se zapitati na kraju i kakav je mogući efekat transakcije za nacionalnu ekonomiju. Generalno treba reći pozitivan, jer ovo konkretno ukrupnjavanje, osim očuvanja lokalnih brendova, znači i investiciju s kojom bi Srbija mogla da postane regionalni razvojno-proizvodni centar kafe, s najvećim izvoznim potencijalom na druga regionalna i vanregionalna tržišta. Srbija je poslednjih godina vrlo aktivna u privlačenju direktnih stranih investicija, pa u iznosu tih investicija po glavi stanovnika drži vodeće mesto u jugoistočnoj Evropi, a ova poslednja transakcija samo je još jedan dokaz u prilog tome.