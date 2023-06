PRIREĐIVAČI IGARA NA SREĆU U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE UPLAĆUJU 2,5 PUTA VIŠE OD PROFITA KOJI OSTVARUJU

Ukupna neto zarada beting sektora u 2022. iznosila je 100 miliona, dok je po osnovu različitih poreskih oblika u budžet uplaćeno oko 250 miliona evra.

Od industrije igara na sreću, kao jedne od najbolje regulisanih u zemlji, slivaju se i najveće uplate u budžet Republike Srbije, imajući u vidu da se plaćaju nameti po osnovu većeg broja poreskih oblika. Procenjuje se da su direktni poreski prihodi od beting industrije samo u 2022. godini iznosili između 240 i 250 miliona evra, dok je ukupan neto prihod svih priređivača bio 100 miliona. Kada se uporede brojke, dolazi se do jasne računice da sektor igara na sreću u budžet Republike Srbije uplaćuje 2,5 puta više nego što prihoduje. Sredstvima koja se slivaju u budžet od ove indsutrije moglo bi da se izgradi 25 bolnica ili finansira izgradnja 50 škola!

Ukupna direktna dodata vrednost industrije igara na sreću privredi Srbije procenjuje se na najmanje 500 miliona evra, a može se reći da ova grana direktno ili indirektno utiče na kreiranje BDP-a naše zemlje od najmanje 1,5 odsto.

Beting sektor je i jedan od najvećih poslodavaca u našoj zemlji koji direktno zapošljava gotovo 15.000 radnika i podržava oko 100.000 radnih mesta, imajući u vidu da sarađuje i sa brojnim drugim industrijama. Prema istraživanju Udruženja priređivača igara na sreću, od beting industruje, kada se uzmu u obzir i članovi porodica, direktno i indirektno živi više od 400.000 ljudi, što je ekvivalentno populaciji većeg grada u našoj zemlji!

Važno je napomenuti i da beting industrija više ne zapošljava samo radnike sa srednjim obrazovanjem. Usled ubrzanog razvoja onlajn igara na sreću, kompanije iz ove oblasti sve više postaju tehnološke i sa rastućim potrebama za regrutacijom vrhunskih IT kadrova. Prema najnovijim podacima, beting kompanije zapošljavaju oko 500 IT stručnjaka i najmanje još toliko matematičara, analitičara, statističara i drugih eksperata sa visokom stručnom spremom, a u okviru ove grane razvijaju se softveri i modeli sa širokom primenom i na druge segmente. Veliki uticaj na privredu Srbije industrija igara na sreću ostvaruje i kroz saradnju sa brojnim drugim sektorima koji od nje direktno zavise, kao što su mediji, industrija hrane i pića, ugostiteljstvo, sektor nekretnina kroz zakup poslovnog prostora, IT i telekomunikacije, građevinska industrija, osiguranje, bankarstvo i mnogi drugi. Samo kompanija Mozzart, kao lider u ovoj industriji, sarađuje sa više od 1.000 različitih dobavljača u Srbiji i ostvaruje godišnji promet sa njima u iznosu većem od 50 miliona evra.

Doprinos sektoru nekretnina najbolje ilustruje činjenica da u našoj zemlji postoji 3.000 uplatnih mesta i najmanje toliko zakupodavaca. Beting sektor je i jedan od najvećih oglašivača, imajući u vidu da troškovi kompanija iz ove industrije za oglašavanje putem različitih marketing kanala, sponzorstva klubova i federacija, promocije događaja i manifestacija dostižu i 30 miliona, a samo Mozzart doprinosi polovini tog iznosa.

Kompanije iz ove grane su i najveća podrška domaćem sportu. Mozzart je od prošle godine naslovni sponzor Superlige Srbije i Prve lige, a potpisani ugovor jedan je od najvećih sponzorskih ugovora ikad sklopljenih u Srbiji. Ovom saradnjom nastavljen je aktuelni evropski trend, imajući u vidu da su na najznačajnijim šampionatima u Evropi beting kompanije naslovni sponzori u čak 40 odsto slučajeva.

Kada se uzme u obzir da gotovo ne postoji klub iz Superlige Srbije koji nema beting sponzora, zaključuje se da naša zemlja nimalo ne zaostaje za evropskim trendovima. Godišnja investicija kompanija iz ove oblasti u domaći fudbal veća je od tri miliona evra, dok ukupni dogovoreni ugovori premašuju deset miliona evra. Kompanija IMG Data Limited je sa Fudbalskim savezom Srbije potpisala ugovor od 6,4 miliona evra za praćenje i objavljivanje rezultata utakmica, a ovu uslugu u ogromnoj meri koriste upravo beting kompanije. Osim fudbala, industrija igara na sreću ulaže i u košarku, odbojku i rukomet, dok se značajni iznosi izdvajaju i za razvoj amaterskog sporta. Samo je Mozzart, kao lider u svojoj oblasti, ekskluzivni beting partner svih vodećih nacionalnih saveza - fudbalskog, košarkaškog, rukometnog i odbojkaškog.

Osim podrške sportu kroz sponzorske ugovore, kompanije iz ove oblasti na godišnjem nivou izdvajaju i milionske iznose za društveno odgovorne akcije i ulaganje u razvoj zajednice. I u ovom segmentu posebno se ističe kompanija Mozzart, koja je samo tokom 2022. godine donirala više od 100 miliona dinara u humanitarne svrhe, trudeći se da pomoć stigne do svih društvenih kategorija i svih regiona od severa do juga naše zemlje. Podrška je upućena zdravstvenom sistemu, kulturnim ustanovama i manifestacijama, borbi za ekologiju i zdravije okruženje, ekonomskom osnaživanju žrtava porodičnog nasilja, mladim talentima i startapima, humanitarnim organizacijama i pojedincima kojima je to bilo najpotrebnije...

Prosečan godišnji iznos investicija beting kompanija prevazilazi 50 miliona evra, a osim ulaganja u opremu i razvoj mreže uplatnih mesta, u poslednje vreme sve više investiraju u modernizaciju i nove tehnologije.

Domaće kompanije priređivači igara na sreću ističu se i po ekspanziji na inostranim tržištima i malo je sektora koji u tome mogu da im pariraju. Mozzart je lider i na ovom polju, kao globalna kompanija sa uspešnim poslovanjem u deset zemalja na tri kontinenta, čime se obezbeđuje dodatan devizni priliv za našu zemlju.