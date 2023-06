NAD SRBIJOM ĆE SE SUDARITI DVA POTPUNO SUPROTNA CIKLONA - Slede nam obilne padavine, a onda i TEMPERATURNI ŠOK! U OVOM delu zemlje mogući ZEMLJOTRESI

Između zime i leta ponovo nismo imali "tampon zonu". U toku je još jedna godina kada nas je proleće zaobišlo. Vreme u Srbiji će i dalje biti nepredvidivo i neočekivano tokom ove godine.

Takođe, još postoji velika opasnost za našu zemlju, i to od poplava.

"Proleće smo preskočili, ali ćemo leto sačekati sa temperaturom od 30 stepeni i više", najavio je meteorolog Ivan Ristić.

On upozorava i na obilne poplave koje mogu pogoditi centralnu Srbiju u narednim danima, ističući da će se na našem prostoru tokom ove i sledeće nedelje sudariti dva potpuno suprotna ciklona: jedan koji donosi obilne padavine i drugi koji donosi velike vrućine, pa se može očekivati velika zapara.

- Imamo još jednu obilnu kišu koja stiže u četvrtak. Ovo sada što pada na jugoistoku će polako prestati, Beograd će imati jedno dva dana pauze, jugoistočna Srbija jedan dan i od četvrtka stiže ciklon, ozbiljna je situacija - navodi Ristić.

Prema njegovim rečima, centralni i južni delovi Srbije biće pogođeni obilnim padavinama i posebno ugroženi od poplava.

- Tu će baš dosta kiše pasti. Treba očekivati do kraja nedelje da će biti još vesti o poplavama i bujičnim potocima - kaže Ristić.

Sudar dve potpuno suprotne pojave - Od nedelje kreće da jača afrički anticiklon, onaj čuveni koji donosi toplo vreme i mnogo više sunca, tako da leto dočekujemo 21. juna sa temperaturama oko 30 stepeni. Očekuje se dosta sunca i već do kraja juna očekujemo to letnje vreme. Temperature će biti do 30 stepeni. Dolaziće do prodora talasa sa severozapada, koji će doneti manji pad temperature, koji ne bi trebalo da ide ispod 25 stepeni. Krajem juna temperatura može ići i preko 30 stepeni - kaže Ristić.

Kako dalje najavljuje, može se očekivati zapara, jer nam sledi velika promena vremena.

- Od ponedeljka će biti znatno lepše, a od početka leta temperature i do 30 stepeni. UV zračenje će biti tada u maksimumu, oko 10 časova je to UV zračenje, tako da treba paziti ako neko ide na sunčanje - kaže Ristić.

Centralna Srbija u opasnosti od zemljotresa

Osvrćući se na zemljotres koji je juče pogodio Paraćin, meteorolog Ristić ističe da se nalazimo u periodu kada je podrhtavanje tla normalna pojava.

- Dosta energije je izašlo iz same zemlje sa zemljotresom u Turskoj i Siriji. Ovaj zemljotres koji je bio u Paraćinu, treba sačekati tri dana da vidimo da li će se desiti još neki zemljotres. Centralna Srbija obično bude ugrožena po tom pitanju. Kad dođe jul i avgust to je mirniji period. Samo da kažem da je onaj veliki zemljotres u Skoplju bio 26. jula... Tako da ne smemo da se opustimo - zaključuje Ristić na TV "Pink".