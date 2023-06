RHMZ izdao HITNO upozorenje: Srbiji prete nova IZLIVANJA reka u naredna 24 sata

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje da Srbiji u naredna 24 sata prete nova izlivanja reka, i to njih 5.

- Narednih 24 sata na gornjem toku Južne Morave, kao i na slivovima Vlasine, Veternice, Jablanice i Puste moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka - navodi se na sajtu RHMZ.

Zbog prethodnih padavina, i dalje na snazi vanredna situacija u 32 grada i opštine. Posledice se jop otklanjaju a od sutra do nedelje prete nove padavine.

Kako je izjavio major policije Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a, od od 26. maja kada su počeli problemi zbog padavina, do juče vatrogasci su evakuisali 74 osobe, a samo u ponedeljak su 19 osoba evakuisali na bezbednos.

Na sreću, ljudskih žrtava nije bilo i nadaju se da će tako i ostati.

Najkritičnije je bilo u Sokobanji, Čaččku, nekoliko lokalnih samouprava Pomoravskog okruga kao što su Jagodina, Ćuprija, Despotovac, zatim u Rasinskom okrug - Kruševcu, Varvarinu...

Prethodnih dana bili smo svedoci da su se ljudi uprkos apelima da to ne čine probijali kroz bujice, da li peške ili automobilima, a naš sagovornik još jednom apeluje na sve građane da izbegavaju kritična područja i da se ne ustručavaju da pozovu u pomoć 193, odnosno vatrogasce-spacioce.

- Građani, pre svega, treba da izbegavaju područja koja su kritična, gde je već došlo ili može doći do plavljenja. Treba da slušaju savete nadležnih i određenih institucija. Znamo da smo u eri društvenih mreža, svi vole da prvi daju neki snimak sa lica mesta, ali ne treba prilaziti nabujalim bujičnim vodotokovima - navodi Milenković:

- Isto tako sa vozilima. Kada vidite ispred sebe da je došlo do izlivanja, ne treba prolaziti kroz tu vodu. Ako ste u domaćinstvima, ako je voda došla do dvorišta ili blizu, treba pokušati džakovima oivičiti bedem oko kuće da voda ne uđe. A, ako je već došlo do toga, i imate više etaže, treba se popeti na više spratove, isključiti snabdevanje električnom energijom i ono što je ključno, u svakoj direktnoj ili potencijalnoj opasnosti pozvati 193 naše vatrogasce spasioce koji će uvek reagovati - ističe Milenković.

Napominje i da, ako se automobilom uđe u vodu dubine 30, 40 centimetara, ona u roku od 5 minuta može da prođe metar i po i dva.

- Tako da, kao što sam rekao, ako vidite da je prekinut pravac, bolje je okrenuti se i vratiti se i naći neki alternativni nego eksperimentisati jer su bukvalno minuti u pitanju kako se nivo vodostaja podiže. Građani možda neće moći da se spasu ako ulete u tako visoki vodostaj - napominje on i opet poručuje građanima da ne oklevaju da pozovu 193 ako su izloženi opasnoti.