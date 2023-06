SVE JE VIŠE KOCKARA MEĐU TINEJDŽERIMA: Uzimaju novac, kada shvate da su u problemu RAZMIŠLJAJU I O SAMOUBISTVU

Moderne tehnologije i pristup internetu 24 časa omogućavaju građanima da kockaju non-stop, bez obzira na to gde se nalazili, što je uticalo na porast patoloških kockara. Stručnjaci tvrde da zavisnika sve više ima i među decom koja iz kuće prokockaju na desetine hiljada KM.

Dugogodišnji borac protiv patološkog kockanja i prvi čovek novosadskog centra za edukaciju i odvikavanje od kocke “Herc tajm” Dejan Stanković kaže da mlade generacije tragajući za instant rešenjima koja bi ih preko noći učinila bogatim sve češće posežu za kockarskim igrama. On ističe da mu se za pomoć obraćaju mnogobrojni građani Srpske, navodeći da je najmlađa osoba imala 15 godina, prenosi Srpskainfo.

– Mnogo mladića zatraži pomoć u 18. godini, a kada ih pitam koliko dugo kockaju, vrlo čest odgovor bude pet i više godina, što je porazno. Zbog poremećenih vrednosti i sistema u kojem se ceni samo materijalno, oni kockaju da bi imali više para, a dostupnost telefona i interneta im omogućava da to rade non-stop. Ranije si fizički morao otići do kazina ili u kladionicu, sada sve to može iz kuće, što je ubrzalo razvoj patologije. Imamo roditelje čija su deca napravila dug i po 30.000 KM kockajući iz svoje sobe – priča Stanković.

Upozorava da nove generacije već sa 15 godina zapadaju u problem patologije.

– Prosečan iznos koji su ljudi prokockali i koji nam se obraćaju za pomoć je između 100.000 i 300.000 evra. A imao sam slučaj momka iz Srpske koji je iz firme svog strica uzeo 50.000 KM, sve prokockao, zbog čega je hteo da se ubije, jer nije vidio izlaz – priča Stanković.

Zbog velikog interesovanja građana iz Srpske koji su mu se obraćali za pomoć Stanković kaže da se od prošlog meseca u okviru banjalučkog Edukativno-razvojnog centra “Nika” izvodi njegov “Herc” program odvikavanja od patološkog kockanja.

Psiholog u pomenutom centru Danijela Jokanović ističe da ih građani već pozivaju, interesuju se kako izgleda program, kako teče proces odvikavanja i koliko traje.

– Svest ljudi o problemu patološkog kockanja je na niskom nivou i mi nastojimo da ljudima objasnimo da patološko kockanje nije bezobrazluk, nije faza, hir, niti egocentrizam i zabava, nego bolest iz spektra poremećaja impulsa – ponašanja, klasifikovana od strane Svetske zdravstvene organizacije. Roditelji treba da znaju da se starosna granica spušta, da sve više mladih i dece ima problemom te da je zavisnost sve jača i eksplozivnija, sa ogromnim rušilačkim dejstvom – kaže Jokanovićeva dodavši da se na sajtu “ulog.ba” i društvenim mrežama “Herc tajm Banjaluka” mogu pronaći korisne informacije o problemu kockanja.

Da je kocka sve ozbiljniji problem u društvu smatra i banjalučki psiholog u Psihološkom savetovalištu “Ipostasis” Branislava Popović, gde takođe pružaju podršku patološkim kockarima.

– Iako nemam objektivne pokazatelje, iz prakse je vidljivo da već duže vreme postoji veliki broj zavisnika i velika potreba za podrškom, kako mlađim tako i starijim građanima. Moj utisak je da za ovu vrstu problema nema dovoljno podrške u našem društvu. Fali nam specijalizovani centar, ustanova ili možda neko udruženje koje bi se bavilo isključivo tom problematikom gde bi podrška bila kompletna, sa određenim programima – rekla je Popovićeva za Glas Srpske i dodala da su njeni najmlađi klijenti mahom srednjoškolci, dok ozbiljne, kompleksne probleme uglavnom imaju zreli ljudi, u pedesetim godinama života.

Razorene porodice

Dejan Stanković navodi da kocka razara mnoge porodice u daleko većem broju nego što javnost može da zamisli.

– Kocka sa sobom nosi nasilje u psihičkom, fizičkom, ali i ekonomskom smislu. Mnogi prodaju stan, kuću, sve što imaju, a pomoć zatraže tek kada budu na rubu siromaštva – kaže on.

