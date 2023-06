Kuvarima do 3.000 evra, konobarima i do 1.500! Uslovi odlični, a radnika ni na vidiku

Leto je tu, mnogi su već našli sezonski posao, mnogi razmišljaju o poslu na moru kao dobroj prilici, ali je i činjenica da "gazde" na Jadranu, kao i veliki broj zemalja u regionu i Evropi imaju problem sa nedostatkom radne snage.

Oko 60.000 radnika fali samo na Jadranu, u Italiji 50.000 radnika, a u Nemačkoj i duplo više. Tako se došlo do činjenice da kuvari zarađuju i do 3.000 evra, a konobari i do 1.500.

Potraga za sezonskom radnom snagom i više je nego značajna u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a ceo Mediteran ove godine, kako se procenjuje mogao bi biti u problemu, kako zbog odnosa ponude i tražnje, tako i zbog visokih zarada koje poslodavcima predstavljaju problem.

Prema procenama turističkog sektora, samo u Hrvatskoj će nedostajati oko 60.000 sezonaca. A prema pisanju Večernjeg lista, plate će biti nikad veće. Kuvarima se nudi između 2.500 i 3.000 evra, a konobarima od 1.200 do 1.500 evra na mesečnom nivou.

Najveći broj radnika uglavnom dolazi iz Indije, kao i iz zemalja bivše Jugoslavije.

- Nakon što nam se sezona završila u Beogradu, pružila mi se prilika da ovo leto odem kao pomoćnik glavnog kuvara u jedan "fine dining" restoran na dobrom glasu u elitnijem letovalištu u Crnoj Gori. Ponuđeno mi je da dođem početkom maja i da radim za platu od 2.400 evra mesečno neto, što je skoro duplo više nego što sam plaćen u Beogradu, priča M.B. (29) koji već godinama odlazi na jadransko primorje tokom leta da radi.

- Ono što je evidentno je da su u poslednjih par godina, nakon pandemije, sezonske plate u Crnoj Gori i Hrvatskoj osetno više. Kako radim svake godine u 4,5 istih restorana uz dodatak ovog u kom se nalazim sada, plate koje daju kuvarima, uz smeštaj i obroke, je veća za oko četvrtinu, dodaje naš sagovornik.

Nedostatak sezonski radnika vidiljiv je i u Evropi. Nemačka, Hrvatska, Italija, Austrija takođe imaju problem kako popuniti sezonska radna mesta, jer se sezona ove godine vraća bez restrikcija. Popularnost za potragom radnika pokazuju rekordne brojke i veliki broj oglasa za posao.

Najtraženiji sezonski radnici u Evroopi su prodavci, konobari, kuvari, sobarice....

Sajtovi sezonskih poslova ove godine su pokazali kako su se zainteresovani mogli prijaviti na više od 200 oglasa za posao pa je tako zabeleženo više od 200.000 poseta kao i više od 1.200.000 pregleda stranica, kao i više od 7.200 prijava na oglašena radna mesta, piše Novi list.

Nije samo Hrvatska ta koja ima velik manjak sezonske radne snage. Nemačka ove godine potražuje oko 50.000 stranih radnika, Austrija oko 40.000… Sigurno je da su ove zemlje velika konkurencija u smislu privlačenja radnika što pokazuje i činjenica da je regionalni bazen radne snage, dakle, region koji obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju, već praktički ispražnjen te je sve teže doći do radnika iz ovih zemalja.

Italiji treba 50.000 radnika

U Italiji će tokom Uskrsa i proleća ove godine, zbog povećanog priliva domaćih i inostranih turista, nedostajati oko 50.000 radnika u oblasti turizma.

U Italiji je tokom prošle godine zabeleženo 400 miliona nocenja domaćih i inostranih turista, a ove godine se očekuje nastavak povoljnog trenda, uprkos nedostatku turističkih radnika, objavila je ANSA.

Poteškoce u pronalaženju osoblja u Italiji zabeležene su već godinama pre pandemije korone, ali sada postaju sve ozbiljnije u ponovnom pokretanju turizma, posebno u oblasti Romanje, Sicilije i Sardinije.

Predstavnici udruženja turističkih radnika predstavice narednih sedmica konkretne regulatorne predloge ministarki turizma Danijeli Santanke i ministarki rada Marini Elviri Kalderone, prenela je italijanska agencija.

Beču treba 55.000 radnika

Samo bečkim preduzećima će u narednih tri do pet godina biti potrebno 55.000 kvalifikovanih radnika. Rezultat analize potrebnih obrazovnih kadrova je pokazao da potražnja obuhvata sve obrazovne kadrove: od zanatlija, konobara, kuvara, preko viših škola, do tehničkih i drugih fakulteta.

Istraživački institut Makam Research je ispitao 925 bečkih preduzeća, koja zapošljavaju 80.000 ljudi. Skoro jedna petina potrebnih kvalifikovanih radnika se odnosi na - zanat.

Istovremeno su, na prelazu u novu godinu, bečka preduzeća zaposlila 20 odsto više praktikanata u odnosu na prethodnu godinu. Potražnja za diplomcima tehničkih viših i visokih škola, kao i univerziteta ostaje velika.

- Potraga za kvalifikovanim radnicima je jedan od najvećih izazova za privredu. Potražnja je još više porasla. Glavni cilj je da se preduzmu mere koje će brzo i dugoročno rešiti nedostatak kvalifikovane radne snage - izjavio je Walter Ruk, predsednik Privredne komore Beča.

Nemačkoj fali preko 100.000 radnika

Nemačka se već neko vreme bori sa velikim deficitom kada je u pitanju radna snaga. Najjačoj ekonomiji u Evropi nedostaje preko 100.000 radnika, a sudeći prema novom zakonu, taj broj će se povećati za oko 60.000 novih pozicija koje se odnose na ugradnju grejanja. Tako se još jednom potvrđuje popularnost zanatskih poslova u evropskim zemljama, kojima se uglavnom bave naši ljudi zbog dobre zarade.

Podsticaj za potencijalni priliv više desetine hiljada radnika jeste nacrt zakona koji je odobrila nemačka vlada, a tiče novog načina grejanja koji je planiran za 2024. godinu. Naime, novi sistemi grejanja, koji se instaliraju u novim i starim zgradama, moraju da koriste 65 odsto energije iz obnovljivih izvora. Krajnji cilj je smanjivanje zavisnosti od fosilnih goriva. Njih je moguće zameniti korišćenjem toplotnih pumpi, zatim sistemimama daljinskog grejanja ili onim koji koriste solarnu energiju.

Plate radnika "preko"

Mali je procenat onih koji napuste svoju zemlju i odu da rade u svojoj struci. Veliki broj slučajeva su prekvalifikacije za zanimanja koja su aktuealna na tržištu rada i koja se dobro plaćaju.

Tako jedan vodoinstalater može da zaradi od 2.317 do 4.524 evra, a stolar u proseku od 1,576 evra do čak 5.339. Automehaničarima i autoelektričarima plata ide od 2.019 do preko 5.000 evra. Pekar pak može zaraditi mesečno i do 4.000 evra. Frizerski zanat se plaća minimalno 1.576 evra, a zarada može narasti i do 3.240 evra. Za čišćenje prostorija se plaća od 1.500 do 2.849 evra.

Što se ugostiteljstva tiče, konobari imaju primanja od 1.653 do 3.738 evra, a kuvari i do 6.579 evra. Recepcioneri su plaćeni od 1800 do 3.456 evra, a menadžeri hotela zarađuju od 2.120 do skoro 10. 000 evra!

Dadilje mogu zaraditi od 1.500 do 4.168 evra, a optimum za medicinske tehničare je od 1.612 do 4. 531 evra. Ako želite da budete "supervizor u call centru" zaradićete od 3.085 do 5.564 evra.

Bonusi su često naglašeni kada konkurište na oglas, a često se i podrazumevaju, te nisu uključivani u ovu pltežnu računicu.

