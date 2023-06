DA LI ZNATE ŠTA JE PLAVA KIŠA? Mnogi misle da pada s neba, a u stvari se oduševe kad je vide! (FOTO)

"Plava kiša", drvenasta puzavica visterija koja pleni izgledom i mirisom, procvetala je tokom ovih kišnih dana.

Ova biljka poznata je i kao glicinija prepoznatljiva po svojim visećim grozdastim mirisnim cvetovima koji mogu biti plavi, beli, ljubičasti i roze.

"Plava kiša" cveta od aprila do juna, a njeni cvetovi su dugi od 15 do 30 centimetara i idealan je ukras za svako dvorište.

Gliciniji treba dosta svetla, a pri sadnji je potrebno staviti na položaj gde će biti zaštićena od vetra. Važno je osigurati vrlo čvrst oslonac po kojem će se penjati te je treba usmeravati da se penje putem kojim želite, a to ćete i popostići tako da biljku na željeni način privežete za oslonac, savetuju stručnjaci.

Važno! "Plava kiša" je idealna za prekrivanje balkona, metalnih struktura ili ograda te je lep ukras ulaza u kuću i garažu. Ipak, treba imati na umu da se, ako je redovno ne orezujete, može pretvoriti u invazivnu penjačicu koja će uništiti čak i metalnu armaturu.

Glicinija se gaji i iz semena koje se nalazi na plodu mahune, ali tada do prvog cvetanja može proći i više od 10 godina. Kada se razvija reznicama, to se radi tako da se odabere zdrav izdanak i odreže na dužina od petnaestak centimetara. Reznicu treba zasaditi u kompost i redovno prskati listove te paziti da se kompost ne isuši.

Reznice koje su uzete u rano proleće mogu se zasaditi na otvoreno u jesen, a one kasnije se mogu presaditi u proleće, ali moraju prezimiti u zatvorenom prostoru.

Cvetovi glicinije ostavljaju seme koje je smešteno u mahune. Glicinija cvetne pupoljke razvija u blizini baze rasta prethodne godine, tako da orezivanjem u rano proleće cvet dolazi do izražaja. Sredinom leta treba je ponovo orezati za trećinu izraslog dela i još jednom u jesen, opet za trećinu. Glicinija se podrezuje i orezuje ručnim makazama.

Ova biljka može narasti i do 20 metara u visinu te 10 metara u širinu, a da bi dostigla svoju punu veličinu, potrebno joj je čak do 20 godina. Njena stabljika s godinama odrveni.

Visterija - simbol ljubavi Visterija se smatra simbolom ljubavi, gracioznosti i smirenosti. Može da živi i više od 100 godina i zbog toga je i simbol besmrtnosti.

Glicinija može cvetati još dva-tri puta tokom godine, sredinom leta i krajem jeseni. Cvetove zamenjuju baršunaste mahune dužine 10 do 17 centimetara koje traju do zime. Cvetovi nekih vrsta izuzetno su prijatnog mirisa, a posebno dolaze do izražaja ako je biljka posađena na tende. Kineske i japanske vrste cvetaju tek nakon pet do sedam godina, dok američke vrste, koje su manje robusnog rasta, cvetaju već u drugoj godini.

Autor: