DETALJNA PROGNOZA ZA LETO: Oglasio se čuveni meteorolog - EVO KADA KONAČNO PRESTAJE KIŠA!

Ovog leta nas očekuje 20 dana sa temperaturama oko ili preko 30 stepeni Celzijusa od juna do septembra, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- Danas i sutra kraća pauza od kiše naročito na severu Srbije uz smenu sunca i oblaka. Od 15. do nedelje, 18. juna novo pogoršanje vremena koje donosi ciklon sa puno oblaka i obilnom kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnje temperature biće od 13°C do 18°C, a najviše dnevne od 20°C do 25°C. Usled čestih povremeno obilnih padavina, za kratko vreme od 20 do 50 litara/m2 postoji mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina predje 20 litara/m2 za šest sati - najavio je Ristić i dodao:

- Početkom sledeće nedelje vreme se totalno menja ciklon i oblaci odlaze polako na istok, a prema nama jača afrički anticiklon donoseći stabilizaciju vremena, sve više sunca i prave letnje temperature koje će već prvog dana leta u sredu, 21. juna biti oko 30°C. Dakle sa kalendarskim početkom leta počinje leto u pravom smislu te reči.

Meteorolog Ristić kaže i da će u julu biti devet dana sa mogućim padavinama.

- U julu nas čeka 61 mm kiše, a u avgustu 55 mm i takođe devet dana sa mogućim padavinama. Za leto nas očekuje 20 dana sa temperaturama oko ili preko 30 stepeni Celzijusa od juna do septembra - kaže Ristić i podseća da nas u prvim danima jula očekuju pljuskovi i nepogode, a da će do sredine jula biti promenljivo:

- Temperatura će biti u granicama proseka za jul i kretaće se od 15°C do 19°C u jutarnjim i 25°C do 30°C u popodnevnim časovima. Tokom treće dekade jula puno sunca, a malo oblaka najviše dnevne temperature preko 30°C, najtoplije će biti oko 24. jula sa najvišom dnevnom temperaturom od 35°C do 40°C.

Ristić je rekao i da će avgust početi sa manjim osveženjem koje će nam prijati nakon toplotnog talasa tokom treće dekade jula.

- Treba napomenuti da se nakon vrlo visokih temperatura mogu desiti jake lokalne nepogode praćene nepogodama koje mogu naneti kako štetu usevima tako i ljudima, zato treba biti oprezan na samom kraju toplotnih talasa. Do sredine meseca biće promenljivo, nestabilno sa temperaturama malo iznad normale za mesec avgust, zatim se očekuje još jedan toplotni talas, koji se završava oko 25. avgusta kada će doći do prvog jačeg osveženja sa kišom i koji će biti najava predstojeće jeseni.

Autor: