I danas obilni pljuskovi sa grmljavinom: Ovi krajevi u Srbiji biće naročito na udaru

Jutarnja temperatura od 12 do 18°C, maksimalna dnevna od 21 do 25°C.

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Očekuju se i obilnije padavine, naročito u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije i u Pomoravlju. Na severu Bačke biće suvo.

Duvaće slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18°C, maksimalna dnevna od 21 do 25°C.

U Beogradu u četvrtak umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Očekuju se i obilnije padavine. Duvaće slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura 17°C, maksimalna dnevna 23°C.

