'SLABOST I PAD STOPALA MOGU BITI POSLEDICA PROBLEMA SA KIČMOM' Mrkić: Kiropraktika se veoma uspešno bori sa ovim problemom, EVO I KAKO! (VIDEO)

Slabost i pad stopala uglavnom neurološki problemi, u vezi sa oštećenje i jaku kompresiju nerva, koji izazivaju nemogućnost kontrole mišića koji pokreću stopalo.rekao je Miloš Mrkić iz Doma zdravlja West Medic.

- Praktično, to su oni pokreti gde mi stopalo moramo prilikom naših osnovnih radnji da koristimo, da li prilikom kretanja, hoda uz ili niz stepenice, ako je ugrožena funkcionalnost mišića koji su zaduženi za to, dolazi do ozbiljnog neurološkog simptoma - rekao je Mrkić.

Kako kaže, uglavnom se dešava da prvo dolazi do problema u kičmi, uzrokovanih diskus hernijom. Dodaje da ćete prvo osetiti slabost u nozi, nemogućnost kontrole i oslonca na nogu.

- Na kraju dolazi do momenta u kom prilikom hoda zapinjete prstima o podlogu, nemate mogućnost da stopalo držite onako kako bi trebalo da stoji - rekao je Mrkić.

Ističe da kada dođemo do dijagnoze i vidimo da je uzrok neurološke prirode, moram oda uključimo dijagnostiku kao jedan od parametara kako bi videli stepen oštećenja nerva.

- Ukoliko je neurološke prirode i ako je uzročnik diskus hernija, mi moramo da pristupimo lečenju koje utiče na otklanjanje uzroka. Moramo da kažemo da je kiropraktika najjednostavnija i najprimenjivija metoda u ovim situacijama - rekao je Mrkić.

Kako kaže, bez bola i trzaja, naglih pokreta, napraviće se prostor da nerv nije više pod pritiskom.

- Moramo biti svesni da ovo lečenje zahteva određeno vreme - kaže Mrkić.

