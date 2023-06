NA SNAZI I DANAS CRVENI METEO ALARM, OČEKUJE SE VIŠE OD 60 MM KIŠE - Evo koja tri dela Srbije su na UDARU!

U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uglavnom suvo vreme zadržaće se na severozapadu Srbije. U Bačkoj će se razvedriti već pre podne, a u ostatku Vojvodine i u zapadnoj Srbiji delimično razvedravanje se očekuje posle podne i uveče.

Duvaće slab i umeren vetar severozapadni. Najniža temperatura će se kretati 14 stepeni do 17, a najviša od 18 stepeni u južnoj i centralnoj Srbiji do 26 na severozapadu Vojvodine.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 15 stepeni, a najviša oko 21 stepen.

Upozorenje na obilne padavine

"Danas se intenzivne padavine očekuju u istočnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji (20 do 40 mm), naročito u prvom delu dana, dok se najviše kiše prognozira za pogranični deo Borskog okruga ka Rumuniji (preko 60 mm). Sutra u većini krajeva značajno slablјenje padavina, osim na istoku zemlјe, gde se očekuje više od 30 mm za 24 sata", navodi se u upozorenju RHMZ.

Hidrološko upozorenje



"Na Mlavi, Peku i Crnom Timoku vodostaji će se naredna dva dana kretati iznad granica redovne odbrane od poplava. Narednih dana na slivovima gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Rasine, Majura, Belice i Crnice, kao i na slivovima Mlave, Peka i Timoka moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka", objavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj Srbiji zbog kiše i grmljavine na snazi je danas crveni meteo alarm što znači da je vreme vrlo opasno.

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

U ostalim delovima Srbije, izuzev Bačke, Banata, Srema i zapadne Srbije, upaljeni su narandžasti i žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine.

Vreme narednih dana

U subotu i dalje pojava kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom u centralnim i južnim predelilma, dok na severu zemlje prestaju padavine. Temperatura samo još u subotu ispod proseka za ovo doba godine, a od nedelje sve više sunčanih časova i toplije. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak oko normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 20°C do 25°C. Uveče promenljivo oblačno i sveže sa slabom povremenom kišom samo još na jugu Srbije i delom u centralnim krajevima. Temperatura u 22h od 14°C do 18°C.

U nedelju suvo, pretežno sunčano i toplije u svim krajevima uz dnevni razvoj prolazne oblačnosti. Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo vreme uz konačno letnje temperature, oko ili malo iznad 30°C.

Autor: