NASTAVLJA SE SUĐENJE MIROSLAVU ALEKSIĆU: Na redu saslušanje četvrte devojke

U Višem sudu u Beogradu danas se saslušanjem jedne od oštećenih devojaka nastavlja suđenje reditelju Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za nedozvoljene polne radnje i silovanja nad sedam polaznica svog drmaskog studija.

Do sada su tri devojke dale iskaz. Među oštećenim su i javnosti poznate glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. One će poslednje biti saslušane.

Devojke su Aleksića optužile za seksualna zlostvljanja u vreme kada su bile završna godine njegovog studija, a u periodu od 2012. do 2020. godine. Aleksić to sve negira i tvrdi da one izmišljaju, a da iza svega stoji projekat jedne nevladine organizacije finansirane sa zapada.



Aleksić je uhapšen 16. januara 2021. godine, a suđenje mu je počelo krajem te godine. Do sada je na suđenju on detaljno izneo odbranu i počelo je saslušanje oštećenih devojaka. Nakon njih slede veštaci psihijatri i svedoci.

