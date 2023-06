Izložba pobedničkog projekta na Međunarodnom konkursu za urbanističko rešenje arheološkog lokaliteta Belo Brdo u Vinči otvorena je na platou ispred GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39.

Na izložbi je predstavljen pobednički rad međunarodnog konkursa koji realizuje Vlada Republike Srbije pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u sklopu trogodišnjeg kapitalnog projekta “Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči”, poverenog Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd, nosiocu investicionih prava.

Dr Miroslav Kočić, arheolog i izvršni menadžer projekta „Revitalizacija i rekonstrukcija i prezentacija Arheološkog lokaliteta Belo brdo – Vinča“ istakao je da je autor projekta studio APLS.

- On će na jedan moderan način, način koji poštuje tradicionalne materijale, okruženje Vinče, pružiti novi karakter lokaliteta, gde će se napraviti ulazna tačka u svet Vinče - rekao je on.

Kako kaže, i dalje se otkriva strahovito puno podataka o svakodnevnom životu Vinčanaca.

- Prikupili smo dosta informacija, ali uvek volim da kažem da se u Srbiji nalazi preko 600 područja ove kulture. To su protourbane sredine. Mi znamo kako to izgleda u zapadnoj Srbiji. Tu ima po više stotina kuća, urađenim ulicama, javnim prostorima... - priča on.

Bitno je to, što je to globalna tema, i zato je važno da smo krenuli u ovaj projekat, napomenuo je Kočić.

Ne samo da imamo te velike gradove, oni se stvaraju bez prethodnog uzora, rekao je Kočić, dodajući da je to svojevrstan unikat.

U neolitu dobijamo urbani prostor gde desetine hiljada ljudi živi na jednom mestu. Vi sada imate razmenu ideja u sekundi sa tim ljudima, a tada su se dešavali iskoraci. Najranija metalurgija, trgovina... - dodao je Kočić.

- Imamo jednu stvar koja se ponavlja kroz istoriju. Ta tehnika je bila u 19. veku zastupljena - rekao je Kočić.

