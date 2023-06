AMSS upozorava: Zbog obilnih padavina vozačima se savetuje da koriste glavne putne pravce i smanje brzinu!

Smanjena vidljivost i mokri kolovozi otežavaju saobraćaj, zbog čega iz Auto-moto saveza Srbije apeluju na vozače da koriste glavne putne pravce i smanje brzinu kretanja.

- Ni malo nije lako vozačima i ovog jutra, obilne padavine su praktično u celoj Srbiji, u pojedinim krajevima one ne prestaju i duže od 12 časova - rekao je Jovica Mitić iz AMSS-a.

On je ukazao da u pojedinim delovima zemlje, gde ima obilnijih padavina, u trenutku dolazi do promene situacije na putevima i iz tog razloga savet vozačima je da ukoliko baš ne moraju da kreću na put, neka to ne čine ovoga jutra ili neka koriste one sate kada intenzitet kiša bude slabiji i kada prohodnost na putevima bude bolja.

- Savet vozačima je da u trenucima obilnih padavina koriste glavne putne pravce za svoja putovanja. Iako deluje duže, bezbednije i sigurnije će stići na odredište - rekao je Mitić.

Dodao je da je najviše kiše bilo u centralnim krajevima Srbije, gde kiša još uvek intenzivno pada, a na pojedinim deonicama gde ima odrona i izlivanja pojedinih vodotokova saobraćaj se otežano odvija.

- Deonica magistralnog puta između Čačka i Kraljeva je trenutno u prekidu upravo zbog kiše i odrona i zbog izlivanja reke i na tom delu kod Adrana saobraćaj se preusmerava na lokalnu saobraćajnicu preko opštinskih putevima - precizirao je Mitić.

Prema informacijama Puteva Srbije saobraćaj je u prekidu na deonici između Trstenika i Rekovca i savet vozačima je da ne koriste ovaj putni pravac.

- Ovakve vremenske prilike su karakteristične i po većem broju saobraćajnih nezgoda. Prema nekim istraživanjima one se povećavaju za nekih 30 do 40 odsto zbog velike količine vode na kolovozu i to je razlog da pored toga što se drže glavnim putnim pravcima, smanje brzinu kretanja, jer je vidljivost u ovakvim uslovima smanjena - istakao je Mitić.