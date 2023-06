VANREDNA SITUACIJA I U ARILJU: Najkritičniji atarski i nekategorisani putevi

Usled obilnih padavina jutros je uvedena vanredna situacaiju na celoj teritoriji opštine Arilje. Najkritičniji su atarski i nekategorisani putevi a pojavila su se i klizišta koja su napravila nanose na putevima zbog čega su oni neprohodni, rekao je predsednik opštine Arilje Predrag Maslar.

„Po stupanju na snagu vanredne situacije obavestili smo sve subjekte od značaja a i mehanizacija je na terenu. Ekipe su na terenu procenjuju štetu i gde treba da se pošalju mašine kako bi se nanosi otklonili i kako bi se uspostavila normalizacija. Čekamo da prestane kiša, da obiđemo celu opštinu. Imamo još jedan problem a to je početak berbe malina i to nas je navelo da uvedemo vanrednu situaciju, jer sugrađanim moramo da obezbedimo prohodne puteve kako bi došli do svojih imanja”, kazao je Maslar.

Prema njegovim rečima u ovom trenutku nema ugroženih domaćinstava i ljudi i važno je da tako ostane. „One kuće koje su prve na udaru njih češće obilazimo i ako dođe do pogoršanja i porasta nivoa Rzava i Moravice branićemo kritične tačke. Snabdevanje struje je normalno i tu nemamo problema.”

