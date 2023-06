Vučević na polaganju zakletve vojnika: SRBIJA MOŽE DA VIDI SVOJU NAJBOLJU DECU

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2023“, u valjevskoj kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“.

Čestitajući položenu zakletvu vojnicima i pozdravljajući sve prisutne, ministar Vučević izrazio je zadovoljstvo što je ponovo u „herojskom i ratničkom Valjevu“.

- Bogu hvala ovde smo sve češće. U herojskom i ratničkom Valjevu, grudobranu Srbije kroz vekove. Ovde smo da se pogledamo u oči, da stanemo jedni uz druge i jedni za druge. Vi uz državu i otadžbina uz vas. Odavde, sa ovog mesta cela Srbija može da vidi svoju najbolju decu, sinove i kćeri, koji s ljubavlju prema otadžbini polažu zakletvu i zaklinju se njoj na vernost. I to je dokaz da postojimo kao narod i kao država. Ta vaša zakletva. I to treba svi da vide, posebno mlađe generacije. Da vide uzvišen osećaj dostojanstva, časti i ljubavi prema domovini – rekao je ministar Vučević.

Kako je istakao ministar odbrane, vojnička zakletva u našem narodu ima dugu tradiciju i posebno značenje, a polaganjem zakletve vojnik se otadžbini „zaklinje čašću, zalaže svoju reč kao jemstvo svoje ljudske i vojničke ispravnosti i moralnosti“.

- Onaj koji je spreman da brani Srbiju, njene građane i najveće vrednosti našeg društva, taj je deo elite ove zemlje i zaslužuje posebno poštovanje. Kodeks časti koji ste izgradili kod sebe nije samo vaša zasluga, već i vaših roditelja, baka i deka, predaka i rodbine. Njima i njihovoj ljubavi prema vama i Srbiji ovim putem iskazujemo najveće poštovanje i zahvalnost – istakao je ministar Vučević.

Govoreći o činu polaganja vojničke zakletve, ministar odbrane naglasio je da je to „simbol časti, odvažnosti i spremnosti da se služi uzvišenom cilju - bezbednosti i slobodi Republike Srbije“. Prema njegovim rečima, očuvanje tih vrednosti dugujemo generacijama koje dolaze i ne smemo odustati od te ideje.

- Za takvu borbu neophodno je da se obučimo i da na profesionalan način, čovečno i u skladu s kodeksom časti odgovorimo svakom izazovu koji nam se nameće. Zbog toga ste u narednom periodu sa svojim starešinama i nastavnim kadrom. Oni imaju takođe težak, odgovoran i veliki zadatak sa obavezom da vas, kao blago Srbije, obuče da možete da branite. A ima li išta časnije od toga da se bude branilac naroda i svetinja naših? Svega onoga što nas definiše kao narod i kao ljude. Danas, polaganjem zakletve postali ste deo časnog štita u koji su uprte oči našeg stanovništva – naglasio je ministar Vučević.

Kada je reč o Vojsci Srbije, ministar odbrane rekao je da je to složen sistem, da zahteva stalno unapređenje i modernizaciju, da je snažimo i unapređujemo te da Srbija mora da ima jaku vojsku, da se naoružava i obučava, jer je to osnovni faktor odvraćanja svakoga ko bi pomislio da može da nas napadne.

- I što budemo jači to će bilo kome teže pasti na pamet da nas napadne. Srbija ne želi ratove, Srbija želi mir i naša uloga i jeste da mir sačuvamo. Vojska je tu da zaštiti svoj narod kako u ratu, tako i u miru. To je poruka koja mora biti prisutna svakom građaninu ove zemlje. To građani Srbije prepoznaju i zato Vojska Srbije dugi niz godina uživa veliki ugled u našem društvu. Mi smo jedna celina, jedan narod. Nikad se od njega nismo odvajali i njemu služimo onim što najbolje znamo da radimo. Njemu i samo njemu smo odgovorni i zakleti – istakao je ministar Vučević i poručio vojnicima da im reči vojničke zakletve uvek budu na umu i u srcima i poželeo da se vrhunski osposobe i budu neprelazni bedem naše majke Srbije.

Polaganju zakletve prisustvovali su komandant Komande za obuku general-major Željko Petrović, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, verskih zajednica, porodice i prijatelji vojnika. Komandant današnje svečanosti bio je komandant Drugog centra za obuku u Valjevu pukovnik Saša Stojiljković.

Luka Starovlah iz Beograda prijavljivanjem za dobrovoljno služenje vojnog roka ostvario je dečački san.

- Očekujem mnogo izazova. Preporučio bih svim mladima koji vole uniformu i izazove da se oprobaju i ukoliko im se svidi ostanu da rade u Vojsci Srbije – rekao je Luka Starovlah.

Miljana Pavlović iz Smedereva rekla je da je za dobrovoljno služenje vojnog roka potrebna jaka volja i želja.

- Za dobrovoljno služenje vojnog roka sam se prijavila zato što sebe od malena zamišljam kao časnog vojnika koji služi svojoj zemlji i svom narodu. Očekujem dosta izazova. Znam, biće teško i naporno, ali pobednici nikada ne odustaju – rekla je Miljana Pavlović.