DA LI STE SPREMNI ZA 35 STEPENI?! Lepo vreme nam stiže sa kalendarskim početkom leta, a onda - 'JOVO NANOVO': Kiša, grmljavina...

Nakon obilnih padavina u Srbiji, već prvog dana kalendarskog leta, od sledeće srede u Srbiji će biti između 30 i 35 stepeni, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- Kiša danas prestaje prvo na severu, a onda do kraja dana i u ostalim delovima Srbije. Duvaće slab povremeno umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura u intervalu od 14 do 18°C a maksimalna od 20 do 26°C.

Od nedelje, poslednjeg dana vikenda, vreme se totalno menja ciklon i oblaci odlaze polako na istok, a prema nama jača afrički anticiklon donoseći stabilizaciju vremena, sve više sunca i prvi kraci toplotni talas, prave letnje temperature koje će već od prvog dana leta u sredu, 21. juna biti između 30 i 35°C - kaže Ristić i dodaje:

- Dakle sa kalendarskim početkom leta počinje leto u pravom smislu te reči. Toplotni talas će kratko trajati jer već za dane sledećeg vikenda ponovo ulazimo u svežiji promenljiv period sa čestom pojavom kiše, lokalno nepogoda praćenih gradom. Najviše dnevna temperatura poslednje nedelje juna u manjem padu i kretaće se od 25 do 30°C i biće u granicama prosečnih vrednosti za kraj juna.



Ristić napominje i da će tokom sledeće nedelje nebo biti skoro bez oblaka i pažnju treba obratiti na UV zračenje jer će UV indeks zbog početka kalendarskog leta 21. juna biti na svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10.

