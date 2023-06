NIŠKOM LEKARU PREVARANTI SKINULI SAV NOVAC SA RAČUNA - Stigla mu je poruka, a on napravio opasnu grešku! Nasela i žena

Internet prevaranti ojadili su poznatog niškog doktora P.B. za ukupno 300.000 dinara.

Njegova advokatica, Sandra Rajković podnela je krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u Nišu zbog internet kriminala. Slučaj je prijavljen policiji i za sada se postupak vodi protiv NN lica. Reč je o doktoru koji ponekada naručuje stvari preko interneta.

- Očekivao sam da mi ovih dana stigne neka pošiljka. U jednom trenutku dobio sam SMS s nepoznatog broja gde mi je navedeno da postoji problem sa mojom adresom u Nišu i da bi trebalo da je potvrdim. U samoj poruci navodi se web adresa sajta preko koga se komunicira. Da bih im ponovo napisao adresu, na sajtu stoji da bi trebalo online da platim 68 dinara. To sam i učinio, ukucao svoje podatke i platio. Nakon toga sledi šok. Stiže mi poruka da mi je sa računa skinuto sve što sam imao na kartici odnosno 300.000 dinara. Nisam poverovao u prvom trenutku u to, ali kada sam proverio, video sam da je to zaista učinjeno - priča nam ojađeni doktor.

Kako nezvanično saznajemo i njegova supruga je imala slično iskustvo.

- Prema mojim saznanjima, postoji u Nišu više lica kojima su na sličan način pribavljeni podaci i koji su na sličan način internet pokradeni tako da bi ljudi trebali da vode računa kome daju podatke. U krivičnoj prijavi sam navela sve pojedinosti tog slučaja. Pre svega bih htela da ljude upozorim da ne nasedaju na ovakve "bezazlene" olakšice pri kupovini - rekla nam je Rajkovićeva.

Postoji mogućnost da su ovaj doktor, ali i njegova supruga "targetirani" odnosnoi tipovani kao ljudi koji često naručuju robu on line, a tek onda da su došli pod lupu internet lopova koji su zloupotrebili njihove račune.