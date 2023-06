PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM Đurić: Novi Sad izdvaja sve više novca za porodice kako bi se poboljšao natalitet

Gradskim budžetom Novi Sad izdvaja sve više novca za podršku porodicama, kako bi se poboljšao natalitet, pa je za oblast obrazovanja ove godine planirano više od sedam milijardi dinara, za prvo rođeno dete majke dobijaju 50.000 dinara, a one koje rode treće 200.000 dinara, dok se u septembru očekuje otvaranje novog vrtića u Adicama.

Kako je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić rekao za oblast obrazovanja budžetom Grada Novog Sada za ovu godinu opredeljeno je 7,45 milijardi dinara, što je za 146 odsto više u odnosu na 2012 godinu, kada je ulaganje u ovu oblast iznosilo 3,03 milijarde dinara.

- Besplatan boravak u vrtićima PU “Radosno detinjstvo” u ovoj godini omogućen je za 17.360 dece, što je povećanje za 360 dece u odnosu na lane, a za ovu namenu budžetom je opredeljeno 750 miliona dinara. Roditelji su počev od 2020. godine u celosti oslobođeni plaćanja državnog vrtića. Ove godine za mališane koji su u privatnim vrtićima obezbeđeno je 379,62 miliona dinara kako bi finansijsku podršku ostvarivalo 3.700 dece. Prošle godine je za ovu namenu utrošeno 332.520.022 dinara – kazao je Đurić.

Dodatnih 33 miliona dinara planirano je po njegovim rečima za nabavku besplatnih udžbenika za đake prvake u 2023. godini, a za Vidovdanske nagrade 12 miliona dinara od čega je 5,8 miliona dinara namenjeno osnovnim, dok je 6,2 miliona dinara namenjeno srednjim školama.

Lični pratioci i personalni asistenti Prema Đurićevim rečima u 2021. godini, broj ličnih pratilaca koje finansira Grad Novi Sad je uvećan sa 400 na 450 pratilaca, a od 2022. godine sa 450 na 500. Lane je utrošeno 227.280.473,20, a u ovoj godini obezbeđeno je 256.075.000 dinara.

- U 2021. godini, pravo za uslugu personalne asistencije je ostvarilo 35 korisnika, od kojih je od 2021. godine pet ima celodnevnu podršku. U 2022. godini povećan je broj korisnika na 36, a u 2023. godini uslugu personalne asistencije koristi 41 korisnik. U 2022. godini utrošeno je 53.287.345,87 dinara, a u 2023. godini obezbeđeno je 64.000.000 dinara – pojasnio je Đurić.

- Tokom 2022. godine otvorena su dva nova vrtića na Sajlovu i u Veterniku, u septembru 2023. godine se očekuje otvaranje vrtića u Adicama, dok je do kraja 2023. godine planiran završetak radova na izgradnji vrtića u Ulici Miše Dimitrijevića – kazao je Đurić.

Grad Novi Sad budžetom obezbeđuje i novac za naknadu dela troškova za vantelesnu oplodnju, najviše do iznosa od 320.000 dinara. Novac se kako je pojasnio prenosi zdravstvenoj ustanovi, na osnovu rešenja o priznavanju prava na naknadu dela troškova koje donosi Gradska uprava.

Budžetski fond za lečenje dece i mladih u inostranstvu

Grad Novi Sad pomaže porodicama sa decom i mladima obolelim od teških bolesti koji se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, i u te svrhe u budžetskom fondu za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu prenosi novac, počev od 2016. godine kada je preneto 5.000.000 dinara. Godinu dana kansije preneta je ista količina novca, a u 2018. - 10.000.000, da bi se iznos povećavao, pa je u 2020. godini preneto 25.000.000, u 2021. godini 30.000.000 dinara, lane je takođe uplaćeno 30.000.000 dinara za lečenje dece. U 2023. godini će se kako je Đurić rekao nastaviti sa dosadašnjom praksom.

Više novca planirano je i kada je reč o ulaganju u oblast dečje i socijalne zaštite. Za tu namenu je lane utrošeno 1.045.059.524,34 dinara, a u 2023. godini planirano je 1.182.173.806,00 dinara. U oblasti finansijske podrške porodici sa decom Grad Novi Sad obezbedio je niz mera. Jedna od njih je većini roditelja poznata pomoć za novorođenčad.

- Za to je prošle godine utrošeno 120.932.180, a u ovoj je obezbeđeno 122.000.000 dinara. Pravo na novčanu pomoć za prvo dete ostvaruje majka za prvorođeno dete, a od oktobra 2021. godine je uvećana sa 35.000 na 50.000 dinara. Majke koje rode trojke od oktobra 2021. godine, umesto 150.000 koliko im je tada sledovalo sada dobijaju 200.000 dinara. Zatim, pravo na Novogodišnji poklon ima majka za prvo dete rođeno u Novom Sadu 1. januara Nove godine. Ona dobija 300.000 dinara, dok je im je do oktobra 2021. godine sledovalo 200.000. Pravo na novogodišnju novčanu pomoć ostvaruje i majka za dete rođeno 1. januara Nove godine i njoj sleduje 200.000 dinara, što je za 150.000 više u odnosu na 2021 godinu. Tu je i novčani poklon povodom Dana Grada od 300.000, a 2021. godine je iznosio 200.000 dinara. Za besplatnu ishranu dece u osnovnim školama za decu iz socijalno ugroženih porodica i porodica sa troje i više dece prošloj godini je utrošeno 82.131.788,42 dinara, a u ovoj godini je obezbeđeno 119.450.000. Za prevoz učenika srednjih škola na teritoriju druge opštine za ovu godinu je obezbeđeno 8.585.256,00, dok je u prošloj utrošeno 8.561.586,38 dinara – rekao je Đurić.

Od septembra do maja za godišnje autobuske karte za decu iz porodica sa troje i više dece odobreno je 4.156 zahteva. Umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga ostvarilo je 1.494 porodice sa troje i više dece i to za period od januara do maja ove godi