PREVELIKA NERVOZA MEĐU MIGRANTIMA Oglasio se načelnik severnobačkog nakon pucnjave kod Subotice: Nećemo dozvoliti boravak u Subotičkoj šumi

Bojan Šoralov, načelnik Severnobačkog okruga, se oglasio na svom Fejsbuk profilu povodom vatrenog obračuna migranata u Subotici i saopštio kako su dvojica muškaraca u bolnici, ali i da još uvek nema potvrđenih informacija o broju ranjenih.

- U prethodnih nekoliko dana intenzivirane su aktivnosti pripadnika MUP, vezanih za pojačanu kontrolu boravka iregularnih migranata van Prihvatnog centra, na teritoriji PU Subotica (u graničnom pojasu naročito na potezu od Hajdukova do MZ Kelebija). Što je očigledno, pored smanjenja migranata na navedenom prostoru izazvalo veliki revolt krijumčara i krijumčarskih grupa na istom području a koji se ogleda u sve intezivnijem obračunu istih uz upotrebu i vatrenog oružja.

Tako je i danas u šumskom pojasu između Radanovca i Tresetišta, u vremenu od 12:45h do 13:30h došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane iregularnih migranata, kojom prilikom je došlo i do ranjavanja, za sada ne potvrđenog broja lica - migranata (za sada u OB Subotica zbrinuta su dva lica - jedan sa lakšim i jedan sa težim povredama). U toku je opsežna akcija MUP u cilju utvrđivanja svih činjenica vezanih za okolnosti navedenog događaja i zvaničnog saopštenja u vezi istog - saopštio je načelnik Bojan Šoralov.

Kako je on dalje naveo, MUP će nastaviti da preduzima sve potrebne mere i radnje u cilju onemogućavanja boravka i prelaska iregularnih migranata u graničnom pojasu područja grada Subotice, kao i uklanjanja svih eventualno do sad podignutih neformalnih kampova.

- Očigledna je prevelika nervoza iregularnih migranata kojima nećemo dozvoliti da borave na prostoru Subotičke šume i svakodnevno ćemo sprovoditi akcije humanog preseljenja - dislokacija u Prihvatne centra na prostoru RS - napisao je Šoralov.

Rafali odjekivali, građani uznemireni

Podsetimo, građani su tokom popodneva počeli da šire video zapise na društvenim mrežama, na kojima se čuje rafalna paljba, koja dolazi iz pravca Makove šume u Subotici.

Kako smo objavili, sumnja se da je u pitanju sukob dve migrantske grupe, kao i da je reč o Avganistancima.

Policija je na terenu i preduzima sve bezbednosne mere.

Podsetimo, pre skoro tačno godinu dana se na istom mestu dogodio krvavi obračun u kojem je jedna osoba nastradala, dok je šest osoba povređeno.