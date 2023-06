UMRO SAM OD STRAHA Prve reči dečaka (15) spasenog iz Turije, jednom rukom držao drvo, drugom bicikl

Kasno popodne seo je na bicikl s namerom da ode kod rođaka koji živi preko potoka.

Poplave širom Srbije napravile su kataklizmu, a iz reke Turije spasene su tri osobe, među kojima je i petnaestogodišnji dečak. On je za Kurir naveo da nije ni slutio kakva mu opasnost preti ako pokuša da pređe reku.

- Uopšte nisam bio svestan da mi preti opasnost ako pokušam da pređem Turiju. A tek nisam ni pomislio da je tolika opasnost. Kada sam upao u reku premro sam od straha, mnogo sam se uplašio - kratko je rekao dečak J. S. (15) iz Junkovca kod Lazarevca, koji je juče izbavljen iz nabujale Turije.

Kasno popodne seo je na bicikl s namerom da ode kod rođaka koji živi preko potoka. Majka Vesna pojma nije imala da se njen jedinac nameračio na nabujalu Turiju.

- Izašao je iz kuće i rekao mi je da ide da vidi kolika je voda i šta se dešava u selu. Verujte, nisam ni pomislila da mu može pasti na pamet da ide preko mosta ili prilazi blizu vode. Smatrala sam da je veliki i razuman, ipak ima 15 godina, sad će da krene u srednju školu. I nije prošlo mnogo, zove me brat Vladan Starčević, kaže: "Dođi, sve je u redu." Pomislih šta je bilo, kad je sve sad u redu. Kad sam otišla dole, a to je nekih 500 metara od naše kuće, imala sam šta da vidim. Šok! Sina sam zatekla zamotanog u ćebe - priča za Kurir Vesna, pa nastavlja:

- Bio je suv, izgledalo je da je ipak dobro iako je bio preplašen. U tom je došla i hitna pomoć. Rekao je da se nije mnogo vode nagutao, na licu mesta su mu dali infuziju i stvarno je bio dobro, nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Doktorka mi je kazala da su i oni bili u šoku i nisu znali šta da očekuju kada dođu do deteta. Ipak, sve se dobro završilo, to je najvažnije - objašnjava majka.

Kad su se svi malo sabrali, majka ga je pitala odakle mu ideja da ide preko tolike vode.

- Kazao mi je: "Uopšte ne znam šta mi je bilo. Ne znam kako sam mislio da to izvedem." Tek posle se osvestio. Eto, to vam je dokaz da je i s 15 godina samo jedno dete, a deca očigledno imaju pogrešne predstave o bujicama i baricama. Nikad ne možete da znate šta da očekujete od deteta - kaže Vesna, koja još ne može da dođe sebi, ali se i smeje:

- U svemu ovome smo se i smejali. On ne samo što je uspeo da se jednom rukom drži za drvo, nego je drugom drža bicikl. Nije hteo da pusti bicikl! Neverovatno o čemu je mislio! I spasao je bicikl.

Celoj drami u kojoj je pravi heroj bio Vladan Stračević, koji je već opisao kako je spasao dečaka i kako je zagazio u nabujali potok, prisustvovala je i Slavica Milosavljević, meštanka Junkovca.

- Oko mosta je već bilo okupkljeno nas meštana, a bila je i policija, voda je išla na sve strane, i nosila. Videli smo da dolazi dečak na biciklu. Ali on je za tili čas proleteo pored svih nas i skrenuo ka mostu. Niko nije mogao da veruje šta će da uradi. Svi smo uglas vikali: "Stani, stani! Ne preko mosta!", ali on to od huka vode nije mogao ni da čuje. Nije ni stigao da dođe do mosta, a voda ga je već povukla - priča za Kurir Slavica.

Nemoćni ljudi su gledali kako voda nosi dete.

- U svoj toj muci, on se snašao i zakačio za neko drvo. I dok se jednom rukom držao za drvo, drugom je držao bicikl. Izgledalo je katastrofalno. Odmah su ljudi doneli debeli kanap, Vladan je skinuo jaknu, vezali su ga kanapom i krenuo je kroz vodu ka dečaku. A ostali su ga vukli i držali na kanapu da se ne udavi. Mi žene smo se naglas molile bogu samo da ostane živ i da ga izvuku. Vladan je došao je do dečaka, zaveza ga, pa su ih obojicu izvukli iz vode. Dete su odmah zavili u ćebe i presvukli ga kod žene čija je kuća tu najbliža, a Vlada je pozvao njegovu majku. Dečak je bio bled ko krpa, rekao je: "Nisam se nagutao vode" - kaže Slavica i dodaje da je potom došla i majka Vesna, koja je bila sva izgubljena i počela da plače kad je videla šta se desilo, a vrlo brzo stigla je i hitna pomoć.

Kad su se svi malo sabrali od šoka i videli da je dečak dobro, krenule su i grdnje.

- A on kaže "Kriv sam, nek me grde" - veli Slavica i dodaje da je čitava drama trajala bezmalo sat vremena.