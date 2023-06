POSLE 25 GODINA Počela OBNOVA Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom: Stvaramo SRBIJU BEZ BARIJERA (VIDEO)

Nakon 25 godina Udruženje invalida rada i osoba sa invaliditetom u Pančevu, dobiće nove prostorije, odnosno, zgrada u kojoj se nalazi udruženje biće rekonstruisana.

Radovi su počeli, a njih su obišli ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i Biljana Barošević, pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Zgrada datira iz 19. veka, a značajnijih ulaganja nije bilo od 1998. godine.

- Mi smo 25. godina čekali na rekonstrukciju objekta i danas sam zaista ponosna što obilazimo upravo radove na rekonstrukciji zgrade Udruženja rada i osoba sa invaliditetom grada Pančevo- rekla je Biljana Barošević.

Radovi će udahnuti novi život svim osobama sa invaliditetom koji koriste ove prostorije.

- To će nama puno značiti jer su ove prostorije hladne, nikakve, ali sad kad se sve to uredi, plafoni, izolacija, promeni se stolarija, to će biti daleko bolje i uslovnije za rad našeg udruženja- rekao je Slobodan Stefanović, predsednik Udruženja.

Zahvaljujući sredstvima ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je obezbedilo blizu 5 miliona dinara ove prostorije biće potpuno renoviranje:

- Sve ovo radimo da bi ljudi koji provode ovde dobar deo svoga dana, na moje prijatno iznenađenje, uglavnom baveći se slikanjem, mogli da imaju dobar prostor za sve svoje aktivnosti- rekao je Nikola Selaković.

Samu ideju za rekonstrukciju pokrenuo je Savez invalida rada Vojvodine, jedan od najvećih Saveza osoba sa invaliditetom u Srbiji, rekla je pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević.

- Ono što je važno pored ove rekonstrukcije, radi se i na obnovi u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Ukupna vrednost radova je preko 9 miliona dinara i očekujemo da u rekordnom roku završimo ove rekonstrukcije, za najduže mesec dana, i da svečano otvorimo prostorije kako bi članovi imali uslove adekvatne za rad i mogli da se druže, organizuju likovne kolonije. Ono što je bitno, zajednički stavramo sa našim Udruženjima osoba sa invaliditetom Srbiju bez barijera, društvo jednakih mogućnosti i šansi za sve- rekla je Barošević.

Aleksandar Stevanović, Gradonačelnik Pančeva, kaže da se ovde na delu može videti šta znači politika kontinuiteta.

- Ovo je sjajan primer kako pokazujemo i dokazujemo na svim nivoima institucija da je ono što ljudi od nas traže nama prioritet i to realizujemo- rekao je Stevanović.

Sledeće viđanje u Pančevu zakazano je kad radovi budu gotovi, a do tad predstavnici Ministarstva tza rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ka svom cilju- Srbija bez barijera.