PERICA JE NESTAO PRE VIŠE OD NEDELJU DANA - Ugašene mu društvene mreže i telefoni, porodica zabrinuta

Perica Jovanović (23) iz Sremske Mitrovice nestao je prošlog petka oko 20 sati u Zemunu, gde je i stanovao i obavljao molerske poslove.

Kako navodi rodbina, sa mladićem su se poslednji put čuli toga dana putem video poziva kada je bio u stanu sa svojim cimerom. Nakon toga, Perica odlazi na večeru sa društvom i gubi mu se svaki trag.

Njegova snaja za Telegraf.rs je potvrdila da su mu ugašene sve društvene mreže, kao i dva telefona koja je koristio.

- On je bio aktivan non-stop na društvenim mrežama, a sada su mu profili pogašeni. To nam je prvi znak da nešto nije kako treba. Nakon našeg poziva rekao je cimeru da ide na večeru sa društvom, i da će se brzo vratiti. Tokom noći je cimer pokušavao da dobije Pericu kako bi proverio kada će doći kući, na šta mu je on odgovorio da neće skoro. Poslao mu je i neku fotografiju iz izlaska, ali mu se onda gubi svaki trag - rekla je ona.

Ona dodaje da sa društvom nisu u kontaktu jer ih ne poznaju.

Rodbina moli da se svi koji imaju neke informacije o nestalom Perici Jovanoviću jave na tel: 061 691 53 66 i 065 445 50 16.