NAŠEG ČUVENOG METEOROLOGA NIJE IZNENADIO OVAKAV JUN, a evo šta kaže o narednom periodu: OD SUTRA NAS OČEKUJE PRAVO LETNJE VREME

U većem delu Srbije će danas biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a na severu i zapadu će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u vremenskoj prognozi.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 stepeni do 17, najviša od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša oko 27.

Neraspoloženje, nemir, oprez mentalno nestabilnima Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se samo savetuje mentalno nestabilnim osobama. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i nemir.

- Period sa obilnim padavinama je na izmaku, jedino će se na krajnjem istoku još malo zadržati, a od sutra pravo letnje vreme! Oko 30 i koji stepen više - rekao je jutros meteorolog Nedeljko Todorović.

On je dodao da će do petka, kao retka pojava, biti još neki kraći pljusak ali s malom količinom padavina i uglavnom na planinama. Međutim, petak popodne na subotu opet sledi naoblačenje s lokalnim pljuskovima. Moglo bi ponegde to biti neki jači pljusak... Ali od 24. juna pa do kraja ovog meseca temperature će biti bliže prosečnim od 25 do 28 stepeni.

Na pitanje da li ga je iznenadio ovakav jun, Todorović odgovara:

- Mene ne! Ni temperature, a ni broj dana s padavinama jer je jun kod nas najkišovitiji mesec, prethodna dva leta bila su sušna, a recimo u mestu Brežđe u okolini Valjeva prošle godine je palo 150 litara kiše po kvadratnom metru - kaže on podsećajući na lokalne nepogode i pored tadašnjeg sušnog leta.

- Ovako kao sad bilo je i 2018, 2019. i 2020, ništa novo, pitanje je samo kako se na terenu to odražava... A temperature... bile su prosečne - kaže meteorlog o aktuelnom junu podsećajući da su prethodna dva leta bila natprosečno topla.

- Neće ovo leto biti varljivo jer su prethodne dve godine bile jako sušne - kaže Todorović i daje prognozu za leto 2023.