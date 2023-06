U SRBIJI KREĆE LETNJE VREME Naredne nedelje temperature i preko 30 stepeni, a u subotu OBRT

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 26. juna, biće osetno toplije i to posebno od srede do petka, kada se u većini mesta očekuje od 32 do 35 stepeni.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije, s najnižom temperaturom od 10 do 17, a najvišom od 27 do 30 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umeren severozapadni, na istoku zemlje povremeno i jak vetar.

I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 17, najviša dnevna oko 30 stepeni.

Od subote dnevna temperatura u padu.

U utorak, sredu i četvrtak pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u brdsko- planinskim predelima.

Od petka u svim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom ali i uslovima za obilnije padavine.