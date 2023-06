PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA! Dr Vukomanović: Na Institut nam dolaze deca uzrasta od 12 do 15 godina u stanju POTPUNE ALKOHOLISANOSTI - Često su pozitivni i na narkotike! (VIDEO)

Prof. dr Vladislav Vukomanović sa Instituta za majku i dete, istakao je jutros za TV Pink da je sve češća pojava da se mladi napijaju do te mere da završe na ispiranju.

Kako kaže, nekada i roditelji imaju običaj da svojoj deci pokažu kako miriše i kakvog je ukusa alkohol, nakon čega najčešće dođe do problema, i poprimi takvu formu da na intenzivnu negu tokom noći i dana dođu deca uzrasta od 12-15 godina.

- Često dođe do poremećaja stanja svesti. Ukoliko su u kratkom periodu stigli, dođe do ispiranja. Ukoliko su teža trovanja, dođe do pada šećera u krvi, pa idemo na infuziju koja će da "ispere" alkohol - objašnjava Vukomanović.

Sada je sezona kada mladi piju sve više, i kada po prvi put probaju veću količinu alkohola, rekao je on.

- Deca misle da energetskim pićima mogu da odlože stanje pijanstva, a kasniji efekti pijanstva su teži, nego kada se samo uzima alkohol - kaže doktor.

U kafićima se više ne piju standardna pića, devojčice uzimaju koktele, dečaci pivo ili žestinu, što je na primer viski, dodao je Vukomanović.

- Pored alkohola, često u urinu dece nađemo marihuanu, kokain... To je ta znatiželja da se proba čak i droga. Poenta je, i važno je da deca ne uzimaju energetska pića. Ona ne doprinose stvaranju energije kod osobe koja uzima alkohol. Može da bude teška i opasna kombinacija. Najvažnija je prevencija i sa decom treba pričati - priča Vukomanović.

Autor: