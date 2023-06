KAFA 100, PIVO 200, A DORUČAK 600 DINARA - Smeštaj u OVOJ zemlji poskupeo, ali zato i dalje može da se jede za male pare

Letovanje u Albaniji za mnoge Srbe je i dalje nepoznanica, pošto je ova zemlja tek od pre par godina, naročito zbog povoljnih cena, postala aktuelna i među našim turistima.

U odnosu na prethodna leta, smeštaj u hotelima je poskupeo, ali što se tiče vanpansionske usluge, oni koji su trenutno na albanskim plažama, tvrde da je sve kao i lane.

Onima koji su veći uplatili letovanje, zbog trenutnih tenzija na Kosovu na portalu Albanija.rs savetuju vozilima sa srpskim registarskim tablicama prelaz Merdare i izbegavanje severa Kosova, odnosno ulaz prekoJarinja i Brnjaka. Iako postoji mera zabrana uvoza srpskih proizvoda, koja se primenjuje bez zvanične odluke, to, tvrde na ovom sajtu, važi samo za kamione, ne i za putnička vozila. Savetuje se da pri polasku na letovanje sa sobom nosite vaučer ili potvrdu rezervacije hotela ili apartmana, radi brže granične kontrole.

Za ulazak u Albaniju, kao i za Severnu Makedoniju, neophodan je zeleni karton. Cene goriva su kao u Srbiji, odnosno 1,67 evra za benzin i 1,66 koliko košta dizel. Zato je bolje da rezervoar napunite u Makedoniji, gde je za sada cena goriva ubedljivo najpovoljnija, ali je zato gas jeftiniji u Albaniji i košta oko 50 dinara. Oni koji se odluče da na put krenu preko Kosova mogu se i ovde snabdeti jeftinije i platiće dizel od 1,18 do 1,28 evra, dok za benzin treba izdvojiti 1,21 evra.

Cene u restoranima su iste kao i prošle godine. to potvrđuju turisti na društvenim mrežama, ali navode da je samo kurs malo nepovoljniji. Manja pica košta od 350 do 650 leka, odnosno od tri do šest evra, dok za veću treba izdvojiti od šest do 12 evra. Sendviči su od 200 do 250 leka, znači oko dva evra, salate od 300 do 350 ili oko tri evra, burgeri se plaćaju tri evra, dok je sladoled od 150 do 200 leka, odnosno od 150 do 200 dinara. Za one koji vole na kašiku, cena čorbe je oko 350 leka (tri evra), dok američki i albanski doručak (jaja sa raznim dodacima) imaju istu cenu oko 600 leka (oko 5,5 evra). Porcija orade i brancina mogu se naći i za manje od šest evra.

Ljubitelji pasti će svoj ručak platiti od 400 do 700 leka (od 3,5 do 6,5 evra), kafa je oko od 100 do 200 dinara, litar vina oko 850, a žestoka pića se kreću od 100 do 400, za sokove treba platiti od 100 do 300, dok pivo košta od 200 do 300 dinara.

Većina hotela ima svoje plaže i na njima se ležaljke ne naplaćuju, tamo gde se naplaćuju cena je od 500 do 1.000 leka, tačnije od 4,5 do devet evra.